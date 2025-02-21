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Папа римский может отречься от престола, допустили в Ватикане - РИА Новости, 21.02.2025
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Религия
 
14:09 21.02.2025 (обновлено: 15:38 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/frantsisk-2000801272.html
Папа римский может отречься от престола, допустили в Ватикане
Папа римский может отречься от престола, допустили в Ватикане - РИА Новости, 21.02.2025
Папа римский может отречься от престола, допустили в Ватикане
Папа римский Франциск может отречься от престола, если ему будет сложно выполнять обязанности из-за проблем со здоровьем, предположил кардинал Джанфранко Равази РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:09:00+03:00
2025-02-21T15:38:00+03:00
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Папа римский Франциск может отречься от престола, если ему будет сложно выполнять обязанности из-за проблем со здоровьем, предположил кардинал Джанфранко Равази в интервью газете Corriere della Sera."Если у него возникнут серьезные трудности с выполнением обязанностей, он сделает выбор. Разумеется, решать будет он сам, возможно, он попросит совета, но окончательное слово он вынесет сам, по совести", — сказал кардинал. Неделю назад по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы провести обследование и продолжить лечение от бронхита. Позже стало известно, что у него выявили двустороннюю пневмонию. Папа остается в больнице, все мероприятия с его участием отменены. В последние дни Ватикан сообщает, что состояние понтифика понемногу улучшается.
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франциск (хорхе марио бергольо), в мире
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
Папа римский может отречься от престола, допустили в Ватикане

Кардинал Равази допустил, что папа римский Франциск может отречься от престола

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Папа римский Франциск может отречься от престола, если ему будет сложно выполнять обязанности из-за проблем со здоровьем, предположил кардинал Джанфранко Равази в интервью газете Corriere della Sera.
«
"Если у него возникнут серьезные трудности с выполнением обязанностей, он сделает выбор. Разумеется, решать будет он сам, возможно, он попросит совета, но окончательное слово он вынесет сам, по совести", — сказал кардинал.
Неделю назад по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы провести обследование и продолжить лечение от бронхита. Позже стало известно, что у него выявили двустороннюю пневмонию.
Папа остается в больнице, все мероприятия с его участием отменены. В последние дни Ватикан сообщает, что состояние понтифика понемногу улучшается.
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