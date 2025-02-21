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Папа римский может отречься от престола, допустили в Ватикане
Папа римский может отречься от престола, допустили в Ватикане - РИА Новости, 21.02.2025
Папа римский может отречься от престола, допустили в Ватикане
Папа римский Франциск может отречься от престола, если ему будет сложно выполнять обязанности из-за проблем со здоровьем, предположил кардинал Джанфранко Равази РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:09:00+03:00
2025-02-21T14:09:00+03:00
2025-02-21T15:38:00+03:00
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Папа римский Франциск может отречься от престола, если ему будет сложно выполнять обязанности из-за проблем со здоровьем, предположил кардинал Джанфранко Равази в интервью газете Corriere della Sera."Если у него возникнут серьезные трудности с выполнением обязанностей, он сделает выбор. Разумеется, решать будет он сам, возможно, он попросит совета, но окончательное слово он вынесет сам, по совести", — сказал кардинал. Неделю назад по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы провести обследование и продолжить лечение от бронхита. Позже стало известно, что у него выявили двустороннюю пневмонию. Папа остается в больнице, все мероприятия с его участием отменены. В последние дни Ватикан сообщает, что состояние понтифика понемногу улучшается.
https://ria.ru/20250220/blick-2000440237.html
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франциск (хорхе марио бергольо), в мире
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
Папа римский может отречься от престола, допустили в Ватикане
Кардинал Равази допустил, что папа римский Франциск может отречься от престола