https://ria.ru/20250221/frantsisk-2000801272.html

Папа римский может отречься от престола, допустили в Ватикане

Папа римский может отречься от престола, допустили в Ватикане - РИА Новости, 21.02.2025

Папа римский может отречься от престола, допустили в Ватикане

Папа римский Франциск может отречься от престола, если ему будет сложно выполнять обязанности из-за проблем со здоровьем, предположил кардинал Джанфранко Равази РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:09:00+03:00

2025-02-21T14:09:00+03:00

2025-02-21T15:38:00+03:00

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Папа римский Франциск может отречься от престола, если ему будет сложно выполнять обязанности из-за проблем со здоровьем, предположил кардинал Джанфранко Равази в интервью газете Corriere della Sera."Если у него возникнут серьезные трудности с выполнением обязанностей, он сделает выбор. Разумеется, решать будет он сам, возможно, он попросит совета, но окончательное слово он вынесет сам, по совести", — сказал кардинал. Неделю назад по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы провести обследование и продолжить лечение от бронхита. Позже стало известно, что у него выявили двустороннюю пневмонию. Папа остается в больнице, все мероприятия с его участием отменены. В последние дни Ватикан сообщает, что состояние понтифика понемногу улучшается.

https://ria.ru/20250220/blick-2000440237.html

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франциск (хорхе марио бергольо), в мире