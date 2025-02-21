Победители конкурса подводных снимков 2025 года

В категории "Широкоугольное фото" победил Альваро Эрреро (Мекан) из Испании с кадром "Сияющая связь"
В категории "Широкоугольное фото" победил Альваро Эрреро (Мекан) из Испании с кадром "Сияющая связь"
Сюнсуке Накано из Японии получил первое место в категории "Поведение" за фото "Без лица"
Сюнсуке Накано из Японии получил первое место в категории "Поведение" за фото "Без лица"
Высокую оценку жюри получила и работа фотографа Дэна Болта из Великобритании
Дэн Болт победил в разделе Макрофото с кадром "Автостопщик"
Алекс Доусон из Швеции получил признание в категории "Затонувшие корабли"
В номинации "Портрет" победил фотограф Абдулазиз Аль Салех из Кувейта
Высокую оценку жюри получила работа Кэтрин Холмс из Великобритании в номинации "Коралловые рифы"
Высокую оценку жюри получила работа Кэтрин Холмс из Великобритании в номинации "Коралловые рифы"
Брайант Терффс из США получил первое место в номинации "Красота болот"
Фаворитом в номинации "Спасение моря" стал Роберт Марк Леманн из Германии
Фаворитом в номинации "Спасение моря" стал Роберт Марк Леманн из Германии
Благодаря кадру с любопытным тюленем, Дэвид Альперт из Великобритании завоевал первое место в категории "Британские воды"
Благодаря кадру с любопытным тюленем, Дэвид Альперт из Великобритании завоевал первое место в категории "Британские воды"
В категории "Макро" первое место получил Паоло Бондаски из Италии
Снимок "Погоня за дельфинами". Фотограф — Энрик Дженер из Испании
Жюри особо отметило кадр фотографа Рурука из Кореи