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Победители конкурса подводных снимков 2025 года - РИА Новости, 21.02.2025
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20:05 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/fotokonkurs-2000743678.html
Победители конкурса подводных снимков 2025 года
Победители конкурса подводных снимков 2025 года - РИА Новости, 21.02.2025
Победители конкурса подводных снимков 2025 года
Жюри конкурса The Underwater Photographer of the Year 2025 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
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фото
в мире
животные
рыбы
дикие животные
вода
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фото, фото, в мире, животные, рыбы, дикие животные, вода
Фото, В мире, Животные, рыбы, Дикие животные, Вода

Победители конкурса подводных снимков 2025 года

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Жюри конкурса The Underwater Photographer of the Year 2025 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
© UPY2025/Alvaro Herrero (Mekan)

В категории "Широкоугольное фото" победил Альваро Эрреро (Мекан) из Испании с кадром "Сияющая связь"

Работа фотографа Alvaro Herrero (Mekan) из Испании Radiant Bond, победившая в категории Wide Angle и победившая в конкурсе Underwater Photographer of the Year 2025

В категории "Широкоугольное фото" победил Альваро Эрреро (Мекан) из Испании с кадром "Сияющая связь"

© UPY2025/Alvaro Herrero (Mekan)
1 из 13
© UPY2025/Shunsuke Nakano

Сюнсуке Накано из Японии получил первое место в категории "Поведение" за фото "Без лица"

Работа фотографа Shunsuke Nakano из Японии Face Off, победившая в категории Behaviour

Сюнсуке Накано из Японии получил первое место в категории "Поведение" за фото "Без лица"

© UPY2025/Shunsuke Nakano
2 из 13
© UPY2025/Dan Bolt

Высокую оценку жюри получила и работа фотографа Дэна Болта из Великобритании

Работа фотографа Dan Bolt из Великобритании Rusty Haven, победившая в категории British Waters Living Together

Высокую оценку жюри получила и работа фотографа Дэна Болта из Великобритании

© UPY2025/Dan Bolt
3 из 13
© UPY2025/Dan Bolt

Дэн Болт победил в разделе Макрофото с кадром "Автостопщик"

Работа фотографа Dan Bolt из Великобритании The Hitch Hiker, победившая в категории British Waters Macro

Дэн Болт победил в разделе Макрофото с кадром "Автостопщик"

© UPY2025/Dan Bolt
4 из 13
© UPY2025/Alex Dawson

Алекс Доусон из Швеции получил признание в категории "Затонувшие корабли"

Работа фотографа Alex Dawson из Швеции Deep wreck, победившая в категории Wrecks

Алекс Доусон из Швеции получил признание в категории "Затонувшие корабли"

© UPY2025/Alex Dawson
5 из 13
© UPY2025/Abdulaziz Al Saleh

В номинации "Портрет" победил фотограф Абдулазиз Аль Салех из Кувейта

Работа фотографа Abdulaziz Al Saleh из Кувейта Hydration, победившая в категории Portrait

В номинации "Портрет" победил фотограф Абдулазиз Аль Салех из Кувейта

© UPY2025/Abdulaziz Al Saleh
6 из 13
© UPY2025/Catherine Holmes

Высокую оценку жюри получила работа Кэтрин Холмс из Великобритании в номинации "Коралловые рифы"

Работа фотографа Catherine Holmes из Великобритании Kaleidoscope of Colour в категории Coral Reefs, Индонезия

Высокую оценку жюри получила работа Кэтрин Холмс из Великобритании в номинации "Коралловые рифы"

© UPY2025/Catherine Holmes
7 из 13
© UPY2025/Bryant Turffs

Брайант Терффс из США получил первое место в номинации "Красота болот"

Работа фотографа Bryant Turffs из США The Beauty of the Swamp, победившая в категории Compact

Брайант Терффс из США получил первое место в номинации "Красота болот"

© UPY2025/Bryant Turffs
8 из 13
© UPY2025/Robert Marc Lehmann

Фаворитом в номинации "Спасение моря" стал Роберт Марк Леманн из Германии

Работа фотографа Robert Marc Lehmann из Германии 1 / 200.000.000, победившая в категории Save Our Seas Foundation и победившая в конкурсе Underwater Photographer of the Year 2025

Фаворитом в номинации "Спасение моря" стал Роберт Марк Леманн из Германии

© UPY2025/Robert Marc Lehmann
9 из 13
© UPY2025/David Alpert

Благодаря кадру с любопытным тюленем, Дэвид Альперт из Великобритании завоевал первое место в категории "Британские воды"

Работа фотографа David Alpert из Великобритании The Curious Seal, победившая в категории British Waters Wide Angle и победившая в конкурсе Underwater Photographer of the Year 2025

Благодаря кадру с любопытным тюленем, Дэвид Альперт из Великобритании завоевал первое место в категории "Британские воды"

© UPY2025/David Alpert
10 из 13
© UPY2025/Paolo Bondaschi

В категории "Макро" первое место получил Паоло Бондаски из Италии

Работа фотографа Paolo Bondaschi из Италии Magic backlit, победившая в категории Macro

В категории "Макро" первое место получил Паоло Бондаски из Италии

© UPY2025/Paolo Bondaschi
11 из 13
© UPY2025/Enric Gener

Снимок "Погоня за дельфинами". Фотограф — Энрик Дженер из Испании

Работа фотографа Enric Gener из Испании Chasing Dolphins, победившая в категории Black & White, Красное море

Снимок "Погоня за дельфинами". Фотограф — Энрик Дженер из Испании

© UPY2025/Enric Gener
12 из 13
© UPY2025/Ruruka

Жюри особо отметило кадр фотографа Рурука из Кореи

Работа фотографа Ruruka из Кореи Aurora Underwater, победившая в категории Up & Coming Underwater и победившая в конкурсе Underwater Photographer of the Year 2025, Канкун, Мексика

Жюри особо отметило кадр фотографа Рурука из Кореи

© UPY2025/Ruruka
13 из 13
 
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