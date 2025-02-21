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Путин предложил тему для следующего Форума будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:05 21.02.2025 (обновлено: 16:17 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/forum-2000839848.html
Путин предложил тему для следующего Форума будущих технологий
Путин предложил тему для следующего Форума будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025
Путин предложил тему для следующего Форума будущих технологий
Президент России Владимир Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий вопросам биоэкономики. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:05:00+03:00
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наука
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий вопросам биоэкономики."Предлагаю посвятить вопросам биоэкономики следующий Форум будущих технологий, если, конечно, коллеги сочтут это возможным и интересным. Мы приглашаем к участию в нем представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
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Путин о биоэкономике
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технологии, владимир путин, россия
Наука, Технологии, Владимир Путин, Россия
Путин предложил тему для следующего Форума будущих технологий

Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий биоэкономике

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий вопросам биоэкономики.
"Предлагаю посвятить вопросам биоэкономики следующий Форум будущих технологий, если, конечно, коллеги сочтут это возможным и интересным. Мы приглашаем к участию в нем представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
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