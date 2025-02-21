https://ria.ru/20250221/forum-2000839848.html

Путин предложил тему для следующего Форума будущих технологий

Путин предложил тему для следующего Форума будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025

Путин предложил тему для следующего Форума будущих технологий

Президент России Владимир Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий вопросам биоэкономики. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:05:00+03:00

2025-02-21T16:05:00+03:00

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наука

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий вопросам биоэкономики."Предлагаю посвятить вопросам биоэкономики следующий Форум будущих технологий, если, конечно, коллеги сочтут это возможным и интересным. Мы приглашаем к участию в нем представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Путин о биоэкономике Путин о биоэкономике 2025-02-21T16:05 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, владимир путин, россия