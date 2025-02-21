https://ria.ru/20250221/fond-2000719970.html
В России заблокировали счета фонда "Трансгендер"
В России заблокировали счета фонда "Трансгендер" - РИА Новости, 21.02.2025
В России заблокировали счета фонда "Трансгендер"
Операции по счетам фонда "Трансгендер", который занимается помощью людям с гендерными отклонениями и их близким, заблокированы из-за непредоставления налоговой... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:23:00+03:00
2025-02-21T10:23:00+03:00
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москва
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Операции по счетам фонда "Трансгендер", который занимается помощью людям с гендерными отклонениями и их близким, заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, среди основных видов деятельности фонда значится "деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций". По информации ресурса, причиной блокировки счетов "Трансгендера" стало "непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Последний раз счета фонда были заблокированы в конце ноября. Фонд "Трансгендер" был зарегистрирован еще в 2007 году. Как заявляли в интервью ряду СМИ его основатели, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из РФ. В январе Главное управление Минюста по Москве подало иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам. Судебное заседание, на котором рассмотрят по существу иск о ликвидации фонда, ожидается в марте.
https://ria.ru/20250128/minjust-1995814217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Москва, Общество, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В России заблокировали счета фонда "Трансгендер"
ФНС заблокировала счета фонда "Трансгендер" из-за непредоставления декларации
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Операции по счетам фонда "Трансгендер", который занимается помощью людям с гендерными отклонениями и их близким, заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, среди основных видов деятельности фонда значится "деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций".
По информации ресурса, причиной блокировки счетов "Трансгендера" стало "непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Последний раз счета фонда были заблокированы в конце ноября.
Фонд "Трансгендер" был зарегистрирован еще в 2007 году. Как заявляли в интервью ряду СМИ его основатели, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из РФ
.
В январе Главное управление Минюста по Москве
подало иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам. Судебное заседание, на котором рассмотрят по существу иск о ликвидации фонда, ожидается в марте.