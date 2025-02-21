https://ria.ru/20250221/fond-2000719970.html

В России заблокировали счета фонда "Трансгендер"

В России заблокировали счета фонда "Трансгендер" - РИА Новости, 21.02.2025

В России заблокировали счета фонда "Трансгендер"

Операции по счетам фонда "Трансгендер", который занимается помощью людям с гендерными отклонениями и их близким, заблокированы из-за непредоставления налоговой... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T10:23:00+03:00

2025-02-21T10:23:00+03:00

2025-02-21T10:23:00+03:00

россия

москва

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937057339_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_d82b3393f5d37e378eaf178934b26c0c.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Операции по счетам фонда "Трансгендер", который занимается помощью людям с гендерными отклонениями и их близким, заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, среди основных видов деятельности фонда значится "деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций". По информации ресурса, причиной блокировки счетов "Трансгендера" стало "непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Последний раз счета фонда были заблокированы в конце ноября. Фонд "Трансгендер" был зарегистрирован еще в 2007 году. Как заявляли в интервью ряду СМИ его основатели, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из РФ. В январе Главное управление Минюста по Москве подало иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам. Судебное заседание, на котором рассмотрят по существу иск о ликвидации фонда, ожидается в марте.

https://ria.ru/20250128/minjust-1995814217.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, общество, федеральная налоговая служба (фнс россии)