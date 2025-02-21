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В России заблокировали счета фонда "Трансгендер" - РИА Новости, 21.02.2025
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10:23 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/fond-2000719970.html
В России заблокировали счета фонда "Трансгендер"
В России заблокировали счета фонда "Трансгендер" - РИА Новости, 21.02.2025
В России заблокировали счета фонда "Трансгендер"
Операции по счетам фонда "Трансгендер", который занимается помощью людям с гендерными отклонениями и их близким, заблокированы из-за непредоставления налоговой... РИА Новости, 21.02.2025
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россия
москва
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Операции по счетам фонда "Трансгендер", который занимается помощью людям с гендерными отклонениями и их близким, заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, среди основных видов деятельности фонда значится "деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций". По информации ресурса, причиной блокировки счетов "Трансгендера" стало "непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Последний раз счета фонда были заблокированы в конце ноября. Фонд "Трансгендер" был зарегистрирован еще в 2007 году. Как заявляли в интервью ряду СМИ его основатели, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из РФ. В январе Главное управление Минюста по Москве подало иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам. Судебное заседание, на котором рассмотрят по существу иск о ликвидации фонда, ожидается в марте.
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россия, москва, общество, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Москва, Общество, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В России заблокировали счета фонда "Трансгендер"

ФНС заблокировала счета фонда "Трансгендер" из-за непредоставления декларации

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании Федеральной налоговой службы России
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Операции по счетам фонда "Трансгендер", который занимается помощью людям с гендерными отклонениями и их близким, заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, среди основных видов деятельности фонда значится "деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций".
По информации ресурса, причиной блокировки счетов "Трансгендера" стало "непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Последний раз счета фонда были заблокированы в конце ноября.
Фонд "Трансгендер" был зарегистрирован еще в 2007 году. Как заявляли в интервью ряду СМИ его основатели, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из РФ.
В январе Главное управление Минюста по Москве подало иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам. Судебное заседание, на котором рассмотрят по существу иск о ликвидации фонда, ожидается в марте.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам
28 января, 03:35
 
РоссияМоскваОбществоФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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