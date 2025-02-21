https://ria.ru/20250221/flot-2000677709.html

Российский флот идет на дно

Российский флот идет на дно - РИА Новости, 21.02.2025

Российский флот идет на дно

Побудем сегодня гонцами, приносящими скверные вести. Пока всех убаюкивало цунами новостей о нормализации дипломатических отношений Москвы и Вашингтона в режиме... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:00:00+03:00

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Побудем сегодня гонцами, приносящими скверные вести. Пока всех убаюкивало цунами новостей о нормализации дипломатических отношений Москвы и Вашингтона в режиме турбо, за кадром оставались события четко противоположной полярности. Как сообщает агентство Reuters, за текущий февраль в акватории Средиземного моря в результате "воздействия неустановленного характера" повреждены три танкера, имеющих прямое отношение к России.Сообщается, что в субботу в северной части итальянских территориальных вод из строя был выведен танкер Seajewel, бороздящий морские просторы под флагом Греции. Все бы ничего, но из радиограммы с борта следует, что танкер пострадал в результате внешнего взрыва, что подтвердилось результатами осмотра корпуса судна ниже ватерлинии. Через 20 минут произошел второй взрыв, окончательно выведший танкер из строя.Итальянская прокуратура возбудилась по этому поводу, но данная имитация никак не может отменить события последнего месяца. В конце января на траверзе турецкого порта Джейхан был подорван танкер Seacharm, барражирующий под флагом Греции в рамках деятельности оператора Thenamaris. Чуть ранее в территориальных водах Ливии в результате аналогичного стечения обстоятельств присел на скамью запасных танкер Grace Ferrum, помимо нефти, перевозящий продукты химической промышленности. Причем взрывы ниже красной линии на его корпусе были такой силы, что прибывшие спасатели с ходу радировали, что танкер требует серьезного ремонта.На первый взгляд, это пиратство XXI века происходит где-то далеко, но, к сожалению, оно имеет самое прямое отношение к нам. Как утверждает Reuters, ссылаясь на данные спутниковых морских трекеров, все три танкера перед этим заходили в российские порты и рассматриваются международным сообществом как легендарный теневой флот России.Оценку принадлежности и вовлеченности в некие торговые операции мы оставим на совести издающих источников, однако ситуация более чем серьезная, учитывая совокупное водоизмещение судов, поврежденных то ли инопланетянами, то ли Кракеном.Здесь нужно понимать ряд основополагающих фактов.Само понятие флота сумеречной видимости, реализованное в океанской плавучей массе, придумали не русские. Мир велик, множество процессов свершается без нашего участия и здесь точно не нужно рефлексировать или возмущаться.Один из наиболее известных парадоксов заключается в том, что само понятие и физическую реализацию "теневого флота" придумали не мы. В современной истории впервые "в тень" ушел флот, завязанный на перевозку иранской нефти. На невообразимых сухопутным умом просторах возник самый настоящий флот, состоящий из современных флибустьеров. В том плане, что владельцы и капитаны этих судов готовы ради получения привычной прибыли исчезнуть с радаров, сходить в любую точку карты, да и вообще требуется работа в пользу некоего государств.В западной медийке подобные процессы принято пояснять примитивной подачей, мол, Путин всех купил. На самом деле перед нами реакция того самого классического открытого рынка, привычного всем поборникам западной модели развития. Можно хоть пять раз в день запрещать российскую нефть и газ, но это никак не отменяет локальную и региональную потребность в ресурсах, как правило, выстроенную на импорте из России. Здесь нет никаких жутких приказов из Кремля, все регулирует пресловутый свободный рынок. Европа тонет в энергетическом кризисе и не собирается приходить в сознание. Буквально вчера был принят 16-й пакет санкций против России.Сейчас мы наблюдаем классический процесс, оформившийся в массовом сознании еще сто лет назад, под названием "борьбы снаряда и брони". Если совсем просто, это заочное противостояние брони и снаряда. Если броня держит — отлично. Если снаряд пробивает броню — пора искать новые решения.Пресловутый теневой флот сформировался не с потолка, а только чтобы иранская (или российская) нефть попадала на международные рынки. Ибо это было выгодно всем.Текущая проблема состоит в том, что множество танкеров, даже теоретически вовлеченных в трафик российских углеводородов, критически уязвимы к целому ряду факторов. Они возят российскую нефть, как раньше возили иранскую. На них нет вменяемой охраны, тем более против работы, скажем, боевых пловцов. Все профильные участники процесса сей факт отрицают, выключают транспондеры, но океан очень мал и все интересанты в курсе текущих изменений. Нефть из "тоталитарных" стран преспокойно курсирует по океанам, попадая строго туда, где она более всего востребована.И теперь в рамках стремительно изменяющегося русла геополитики на первый и самый главный план выходит вопрос, почему же взрываются танкеры. Точнее, кто же их взрывает, ибо на всех поврежденных судах остатки обшивки загнуты строго внутрь трюма, то есть либо это Нептун гневается, либо работают некие неназванные водолазы, либо это работа подводной липучей мины.Геополитика местами очень сложная, но порой проще пареной репы.США сейчас аврально разворачивают дипломатический авианосец в сторону России, естественно, строго в рамках своих интересов. При этом против танкеров, перевозящих российскую нефть строго в интересах российских и европейских покупателей, идет явно читаемая война. Война подводная, диверсионная. Пока что, к счастью, не системная, но масштабы этой войны резко и быстро растут.Мы наблюдаем, как Европа наряду с Украиной пытаются как-то оправдать и сохранить собственную русофобскую политику, что на фоне заявлений того же Трампа выглядит попыткой сохранить старый статус-кво, хотя диспозиция полностью переменилась. Трамп уже обращался к саудитам с просьбой нарастить добычу нефти, чтобы опустить цены, дать привилегии собственным добывающим компаниям и начать заполнение стратегического резерва, опустошенного Джо Байденом. При этом кто-то ведет системную диверсионную работу, результаты которой полностью противоположны и стратегии Москвы, и стремлениям Вашингтона. Подрыв танкеров, перевозящих российскую нефть, создает определенный дефицит на международных рынках, не позволяет опустить цены на нефть и вносит жирную нотку недоверия в едва-едва намечающийся переговорный процесс двух сверхдержав.Осталось по заветам древних римлян выяснить, кому это выгодно.

https://ria.ru/20250218/doklad-2000160183.html

https://ria.ru/20250123/putin-1995185971.html

https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993754162.html

https://ria.ru/20240910/novatek-1971887743.html

https://ria.ru/20250218/vzryvy-1999954459.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

россия, москва, вашингтон (штат), джо байден, аналитика, в мире