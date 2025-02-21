https://ria.ru/20250221/fitso-2000808468.html

Фицо обсудил с Маском закрытие USAID

Фицо обсудил с Маском закрытие USAID - РИА Новости, 21.02.2025

Фицо обсудил с Маском закрытие USAID

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что обсудил с главой департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предпринимателем Илоном... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:33:00+03:00

2025-02-21T14:33:00+03:00

2025-02-21T14:33:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что обсудил с главой департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предпринимателем Илоном Маском закрытие Агентства по международному развитию (USAID), заявив, что США не заинтересованы в том, чтобы на их деньги вмешивались в дела других стран. “Рад сообщить вам о встрече с самым высоким представителем департамента эффективности государственного управления, известным мультимиллиардером Илоном Маском… Мы говорили о закрытом USAID, это американское агентство, которое выделяло и в Словакии неправительственным организациям и СМИ довольно большие финансовые средства, на которые потом эти антиправительственные СМИ и разные антиправительственные организации проводили антиправительственную деятельность… Господин Маск нас заверил, что эта эпоха закончилась, поскольку администрация нового президента США не заинтересована в том, чтобы через американские деньги проводилось вмешательство во внутренние дела других стран”, - сказал Фицо в ходе видеообращения, записанного в США, куда он прибыл для участия в форуме консерваторов, и опубликованного на его странице в социальной сети Facebook*.Ранее Фицо обратился к Маску с просьбой предоставить информацию о проектах, которые в республике получали финансирование по линии Агентства по международному развитию (USAID) и которые могли быть использованы в политических целях. Фицо говорил, что что готов лично встретиться с Маском, поскольку тема использования иностранных фондов в Словакии для дискриминации части политического спектра является чрезвычайно серьезной. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250221/usaid-2000693125.html

https://ria.ru/20250220/usaid-2000573188.html

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в мире, сша, словакия, россия, илон маск, роберт фицо, дональд трамп, агентство по международному развитию сша