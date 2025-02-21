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Губернатор Вологодской области опроверг сообщения о своей смерти - РИА Новости, 21.02.2025
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20:15 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/filimonov-2000906964.html
Губернатор Вологодской области опроверг сообщения о своей смерти
Губернатор Вологодской области опроверг сообщения о своей смерти - РИА Новости, 21.02.2025
Губернатор Вологодской области опроверг сообщения о своей смерти
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опроверг сообщения о своей смерти, опубликовав соответствующее видео с пометкой "фейк". РИА Новости, 21.02.2025
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вологодская область
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опроверг сообщения о своей смерти, опубликовав соответствующее видео с пометкой "фейк". Видео, которое Филимонов показал в своем Telegram-канале, имитирует выпуск новостей, ведущая которого представляется как "Анна Зуева" и сообщает, что Филимонов якобы "умер в отделении реанимации после срочной госпитализации с острыми симптомами отравления неизвестным веществом, предположительно, нервно-паралитического действия". Далее демонстрируется якобы работа медиков, чья команда якобы "всю ночь" боролась за жизнь вологодского губернатора. "Точно! Сам видел!" – с иронией написал Филимонов. Ранее в пятницу ЦУР Смоленской области сообщил, что видеоролик о смерти губернатора региона Василия Анохина сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Анохин находится в рабочей поездке. В видеоролике сообщалось, что губернатор якобы скончался в отделении реанимации после срочной госпитализации из-за отравления. В четверг в соцсетях появилась информация о самоубийстве губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сам губернатор в своем Telegram-канале назвал эту информацию фейком, заверив, что жив и продолжает работать.
https://ria.ru/20250130/gladkov-1996390548.html
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вологодская область, георгий филимонов, россия, общество, технологии, фейк, дипфейк
Вологодская область, Георгий Филимонов, Россия, Общество, Технологии, фейк, дипфейк
Губернатор Вологодской области опроверг сообщения о своей смерти

Губернатор Вологодской области Филимонов опроверг сообщения о своей смерти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опроверг сообщения о своей смерти, опубликовав соответствующее видео с пометкой "фейк".
Видео, которое Филимонов показал в своем Telegram-канале, имитирует выпуск новостей, ведущая которого представляется как "Анна Зуева" и сообщает, что Филимонов якобы "умер в отделении реанимации после срочной госпитализации с острыми симптомами отравления неизвестным веществом, предположительно, нервно-паралитического действия". Далее демонстрируется якобы работа медиков, чья команда якобы "всю ночь" боролась за жизнь вологодского губернатора.
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Ранее в пятницу ЦУР Смоленской области сообщил, что видеоролик о смерти губернатора региона Василия Анохина сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Анохин находится в рабочей поездке. В видеоролике сообщалось, что губернатор якобы скончался в отделении реанимации после срочной госпитализации из-за отравления.
В четверг в соцсетях появилась информация о самоубийстве губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сам губернатор в своем Telegram-канале назвал эту информацию фейком, заверив, что жив и продолжает работать.
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Вологодская областьГеоргий ФилимоновРоссияОбществоТехнологиифейкдипфейк
 
 
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