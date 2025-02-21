https://ria.ru/20250221/festival-2000672492.html

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартует в пятницу

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартует в пятницу - РИА Новости, 21.02.2025

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартует в пятницу

III Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" стартует 21 февраля в Москве в Национальном центре "Россия" и будет проходить три... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T00:26:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. III Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" стартует 21 февраля в Москве в Национальном центре "Россия" и будет проходить три дня. Фестиваль начнется в 18.00 с церемонии открытия и премьеры фильма "Остров веры" режиссера Артёма Сомова. Мероприятие посвящено событиям вокруг специальной военной операции на Украине: героям СВО, бойцам и военным медикам, добровольцам фронта и тыла, военкорам и всем, кто прямо или косвенно защищает национальные интересы России. Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - пронзительная история, где за каждым кадром - человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Программа насчитывает более 70 фильмов, которые будут представлены в течение трех дней. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены ленты документалистов из Италии, Франции и США, также в программе более 20 работ российских и зарубежных авторов и режиссёров. К участию в фестивале приглашены участники спецоперации и их родственники, лидеры общественного мнения, журналисты и многие другие. Завершится фестиваль документального кино праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, который также пройдет на площадке Национального центра "Россия" в 19.00.

https://ria.ru/20250208/kinzhal-1998204308.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, украина, россия, вгтрк, общество