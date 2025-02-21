Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартует в пятницу
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" стартует в Москве
© Фото : пресс-служба RTIII Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев"
© Фото : пресс-служба RT
III Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев"
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. III Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" стартует 21 февраля в Москве в Национальном центре "Россия" и будет проходить три дня.
Фестиваль начнется в 18.00 с церемонии открытия и премьеры фильма "Остров веры" режиссера Артёма Сомова.
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Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - пронзительная история, где за каждым кадром - человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах.
Программа насчитывает более 70 фильмов, которые будут представлены в течение трех дней. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены ленты документалистов из Италии, Франции и США, также в программе более 20 работ российских и зарубежных авторов и режиссёров.
К участию в фестивале приглашены участники спецоперации и их родственники, лидеры общественного мнения, журналисты и многие другие.
Завершится фестиваль документального кино праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, который также пройдет на площадке Национального центра "Россия" в 19.00.