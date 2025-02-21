Новый директор ФБР рассказал о своей главной задаче
Новый директор ФБР Патель пообещал восстановить доверие американцев к ведомству
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлава ФБР Кэш Патель
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Новый директор Федерального бюро расследований Кэш Патель после своего утверждения на должность заявил в соцсети Х, что его первоочередной задачей станет восстановление доверия граждан США к ведомству.
"Моя миссия как директора ясна: пусть хорошие копы остаются копами – восстановим доверие к ФБР. Мы будем работать вместе с преданными своему делу сотрудниками бюро и нашими партнёрами, чтобы возродить агентство, которым будет гордиться весь американский народ", – написал Патель.
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Он также подчеркнул, что американцы заслуживают ФБР, которое будет прозрачным, подотчётным и приверженным идеалам правосудия. По его словам, за последние годы политизация судебной системы подорвала общественное доверие, и он намерен приложить все усилия, чтобы изменить эту ситуацию.
В ходе слушаний в сенате кандидатуру Пателя подвергли критике за отсутствие опыта в сфере государственного управления, его резкие высказывания о ФБР в прошлом и поддержку теорий заговора. Однако, несмотря на эти претензии, сенат США в четверг утвердил его на пост главы ведомства с небольшим перевесом в два голоса.
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