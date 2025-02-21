https://ria.ru/20250221/fbr-2000677001.html

Новый директор ФБР рассказал о своей главной задаче

Новый директор ФБР рассказал о своей главной задаче - РИА Новости, 21.02.2025

Новый директор ФБР рассказал о своей главной задаче

Новый директор Федерального бюро расследований Кэш Патель после своего утверждения на должность заявил в соцсети Х, что его первоочередной задачей станет... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T01:28:00+03:00

2025-02-21T01:28:00+03:00

2025-02-21T10:53:00+03:00

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кэш патель

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Новый директор Федерального бюро расследований Кэш Патель после своего утверждения на должность заявил в соцсети Х, что его первоочередной задачей станет восстановление доверия граждан США к ведомству. "Моя миссия как директора ясна: пусть хорошие копы остаются копами – восстановим доверие к ФБР. Мы будем работать вместе с преданными своему делу сотрудниками бюро и нашими партнёрами, чтобы возродить агентство, которым будет гордиться весь американский народ", – написал Патель. Он также подчеркнул, что американцы заслуживают ФБР, которое будет прозрачным, подотчётным и приверженным идеалам правосудия. По его словам, за последние годы политизация судебной системы подорвала общественное доверие, и он намерен приложить все усилия, чтобы изменить эту ситуацию. В ходе слушаний в сенате кандидатуру Пателя подвергли критике за отсутствие опыта в сфере государственного управления, его резкие высказывания о ФБР в прошлом и поддержку теорий заговора. Однако, несмотря на эти претензии, сенат США в четверг утвердил его на пост главы ведомства с небольшим перевесом в два голоса.

https://ria.ru/20250209/ssha-1998274952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, фбр, кэш патель