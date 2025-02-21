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ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов ежегодно - РИА Новости, 21.02.2025
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19:44 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/evrosoyuz-2000903617.html
ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов ежегодно
ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов ежегодно - РИА Новости, 21.02.2025
ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов ежегодно
Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:44:00+03:00
2025-02-21T19:44:00+03:00
брюссель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "К концу 2025 года мы рассчитываем ежегодно производить 2 миллиона боеприпасов, мы наращиваем наши возможности", - сказал он.
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брюссель, евросоюз, в мире
Брюссель, Евросоюз, В мире
ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов ежегодно

ЕС планирует к концу 2025 года производить два миллиона боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
«
"К концу 2025 года мы рассчитываем ежегодно производить 2 миллиона боеприпасов, мы наращиваем наши возможности", - сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В ЕС испугались, что отказ от импорта оружия США приведет в ярость Трампа
3 февраля, 11:08
 
БрюссельЕвросоюзВ мире
 
 
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