https://ria.ru/20250221/evrosoyuz-2000903617.html

ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов ежегодно

ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов ежегодно - РИА Новости, 21.02.2025

ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов ежегодно

Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:44:00+03:00

2025-02-21T19:44:00+03:00

2025-02-21T19:44:00+03:00

брюссель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "К концу 2025 года мы рассчитываем ежегодно производить 2 миллиона боеприпасов, мы наращиваем наши возможности", - сказал он.

https://ria.ru/20250203/es-1996990645.html

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брюссель, евросоюз, в мире