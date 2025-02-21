https://ria.ru/20250221/evrosoyuz-2000865490.html

ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском, сообщил источник

ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском, сообщил источник - РИА Новости, 21.02.2025

ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском, сообщил источник

ЕС не согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, но продолжит сотрудничать по урегулированию на Украине, сообщил журналистам в РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:24:00+03:00

2025-02-21T17:24:00+03:00

2025-02-21T17:25:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. ЕС не согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, но продолжит сотрудничать по урегулированию на Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы будем сотрудничать со всеми партнерами и союзниками, в том числе, с таким важным, как США. Мы можем быть не согласны с заявлениями, которые делаются в Белом доме, но мы будем смотреть на действия и сотрудничать с ними по достижению справедливого и устойчивого мира", - сказал он, отвечая на вопрос о том, считают ли еще в Брюсселе США надежным союзником после заявления американского лидера, назвавшего Зеленского "диктатором".

https://ria.ru/20250219/tramp-2000408009.html

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в мире, сша, брюссель, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз