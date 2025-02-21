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ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском, сообщил источник - РИА Новости, 21.02.2025
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17:24 21.02.2025 (обновлено: 17:25 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/evrosoyuz-2000865490.html
ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском, сообщил источник
ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском, сообщил источник - РИА Новости, 21.02.2025
ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском, сообщил источник
ЕС не согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, но продолжит сотрудничать по урегулированию на Украине, сообщил журналистам в РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:24:00+03:00
2025-02-21T17:25:00+03:00
в мире
сша
брюссель
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владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. ЕС не согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, но продолжит сотрудничать по урегулированию на Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы будем сотрудничать со всеми партнерами и союзниками, в том числе, с таким важным, как США. Мы можем быть не согласны с заявлениями, которые делаются в Белом доме, но мы будем смотреть на действия и сотрудничать с ними по достижению справедливого и устойчивого мира", - сказал он, отвечая на вопрос о том, считают ли еще в Брюсселе США надежным союзником после заявления американского лидера, назвавшего Зеленского "диктатором".
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в мире, сша, брюссель, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Брюссель, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском, сообщил источник

ЕС будет сотрудничать с США по Украине, несмотря на слова Трампа о Зеленском

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. ЕС не согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, но продолжит сотрудничать по урегулированию на Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
«
"Мы будем сотрудничать со всеми партнерами и союзниками, в том числе, с таким важным, как США. Мы можем быть не согласны с заявлениями, которые делаются в Белом доме, но мы будем смотреть на действия и сотрудничать с ними по достижению справедливого и устойчивого мира", - сказал он, отвечая на вопрос о том, считают ли еще в Брюсселе США надежным союзником после заявления американского лидера, назвавшего Зеленского "диктатором".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
СМИ оценили последствия слов Трампа о Зеленском для Украины
19 февраля, 21:36
 
В миреСШАБрюссельУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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