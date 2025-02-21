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ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском, сообщил источник
ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском, сообщил источник - РИА Новости, 21.02.2025
ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском, сообщил источник
ЕС не согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, но продолжит сотрудничать по урегулированию на Украине, сообщил журналистам в РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:24:00+03:00
2025-02-21T17:24:00+03:00
2025-02-21T17:25:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. ЕС не согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, но продолжит сотрудничать по урегулированию на Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы будем сотрудничать со всеми партнерами и союзниками, в том числе, с таким важным, как США. Мы можем быть не согласны с заявлениями, которые делаются в Белом доме, но мы будем смотреть на действия и сотрудничать с ними по достижению справедливого и устойчивого мира", - сказал он, отвечая на вопрос о том, считают ли еще в Брюсселе США надежным союзником после заявления американского лидера, назвавшего Зеленского "диктатором".
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в мире, сша, брюссель, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Брюссель, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском, сообщил источник
ЕС будет сотрудничать с США по Украине, несмотря на слова Трампа о Зеленском