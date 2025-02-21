https://ria.ru/20250221/evrosoyuz-2000797173.html

Еврокомиссия представила стратегию защиты подводной инфраструктуры

Еврокомиссия представила стратегию защиты подводной инфраструктуры - РИА Новости, 21.02.2025

Еврокомиссия представила стратегию защиты подводной инфраструктуры

Европейская комиссия в пятницу предложила дорожную карту по защите подводной инфраструктуры в Европейском союзе, которая прежде всего включит меры ответа на... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:57:00+03:00

2025-02-21T13:57:00+03:00

2025-02-21T13:58:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Европейская комиссия в пятницу предложила дорожную карту по защите подводной инфраструктуры в Европейском союзе, которая прежде всего включит меры ответа на повреждение подводных кабелей в Балтийском море, говорится в распространенном заявлении ЕК. В этот же план попали меры против так называемого "теневого флота" и его операторов. "Дорожная карта включает меры по предотвращению, определению угроз подводной инфраструктуре, а также ответ на такие атаки и сдерживание злонамеренных субъектов", - указывается в документе. Там поясняется, что стратегия предполагает, в частности, "действия и санкции против теневого флота (оставление списков судов и санкции против стран, предоставляющих флаги), привлечение злонамеренных субъектов к ответственности (санкции)". Как сообщил журналистам в Брюсселе европейский источник, санкции за повреждение подводной инфраструктуры планируется вводить в рамках уже существующих санкционных режимов, создание нового режима санкций пока не планируется. По его словам, "дорожная карта в настоящее время более актуальна для Балтийского моря, однако она касается всей подводной инфраструктуры Евросоюза, включая Черное и Средиземное моря". Согласно планам Еврокомиссии, контроль за сохранностью подводной инфраструктуры планируется вести с помощью надводной и подводной разведки дронами, установки специальных сенсоров, а также внедрения так называемых "умных кабелей" и создания флота ремонтных судов. Кроме того, планируется создание специального хаба по сбору и обработке информации о подводной инфраструктуре, усиление совместной работы европейских спецслужб. Сообщается, что данная стратегия будет реализована в 2025 и 2026 годах. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

https://ria.ru/20250221/porty-2000742224.html

https://ria.ru/20250214/mid-1999409402.html

https://ria.ru/20250210/rossiya-1998505464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, балтийское море, финляндия, германия, мария захарова, еврокомиссия