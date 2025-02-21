https://ria.ru/20250221/evrosoyuz-2000689682.html

В Германии заявили, что ЕС не способен направить миротворцев на Украину

В Германии заявили, что ЕС не способен направить миротворцев на Украину - РИА Новости, 21.02.2025

В Германии заявили, что ЕС не способен направить миротворцев на Украину

Европейский Союз ни в военном, ни в политическом отношении не способен направить миротворческий контингент на Украину без участия США, заявил РИА Новости бывший РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T05:17:00+03:00

2025-02-21T05:17:00+03:00

2025-02-21T05:17:00+03:00

в мире

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сша

ангела меркель

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Европейский Союз ни в военном, ни в политическом отношении не способен направить миротворческий контингент на Украину без участия США, заявил РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад. "ЕС ни в политическом, ни в военном отношении не в состоянии направить европейские миротворческие силы без значительного участия США. Это чисто политическая риторика и символическая политика, что недавно и происходило на встрече глав европейских правительств в Париже", - сказал Вад в ответ на письменный запрос РИА Новости. "Кроме того, подобный европейский контингент не был бы принят и Россией", - добавил он. По мнению Вада, США, судя по всему, ожидают от ЕС финансовую поддержку в восстановлении Украины. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, ангела меркель, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, германия