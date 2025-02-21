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В Германии заявили, что ЕС не способен направить миротворцев на Украину
В Германии заявили, что ЕС не способен направить миротворцев на Украину - РИА Новости, 21.02.2025
В Германии заявили, что ЕС не способен направить миротворцев на Украину
Европейский Союз ни в военном, ни в политическом отношении не способен направить миротворческий контингент на Украину без участия США, заявил РИА Новости бывший РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:17:00+03:00
2025-02-21T05:17:00+03:00
2025-02-21T05:17:00+03:00
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Европейский Союз ни в военном, ни в политическом отношении не способен направить миротворческий контингент на Украину без участия США, заявил РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад. "ЕС ни в политическом, ни в военном отношении не в состоянии направить европейские миротворческие силы без значительного участия США. Это чисто политическая риторика и символическая политика, что недавно и происходило на встрече глав европейских правительств в Париже", - сказал Вад в ответ на письменный запрос РИА Новости. "Кроме того, подобный европейский контингент не был бы принят и Россией", - добавил он. По мнению Вада, США, судя по всему, ожидают от ЕС финансовую поддержку в восстановлении Украины. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Германии заявили, что ЕС не способен направить миротворцев на Украину
Генерал Вад: ЕС не способен направить миротворцев на Украину без участия США