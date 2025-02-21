https://ria.ru/20250221/evropa-2000933298.html

Слуцкий назвал политику европейских чиновников профанацией

Слуцкий назвал политику европейских чиновников профанацией - РИА Новости, 21.02.2025

Слуцкий назвал политику европейских чиновников профанацией

Политика европейских чиновников, в том числе министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, слепо подчинявшихся администрации экс-президента США Джо... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T23:53:00+03:00

2025-02-21T23:53:00+03:00

2025-02-21T23:53:00+03:00

в мире

германия

сша

европа

анналена бербок

джо байден

леонид слуцкий (политик)

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Политика европейских чиновников, в том числе министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, слепо подчинявшихся администрации экс-президента США Джо Байдена, ввергла Европу в разорительный украинский конфликт, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине призвала увеличить давление на США и упомянула в этой связи политику Zeitenwende (смена эпохи, поворотный момент), в ходе которой были разорваны все связи с РФ, об этом она заявила в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме. Она рассказала о планах увеличить давление на Штаты, "чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы". "Очередная профанация на все "360 градусов". Истерика обиженного вассала в стадии отрицания. Именно политика таких Бербок, слепо подчинявшихся администрации Байдена, ввергла Европу в разорительный украинский конфликт, обобрала налогоплательщиков западных стран, бросила солидную часть национальных бюджетов на войну против России руками украинской хунты Зеленского. Теперь они что-то говорят про "слом эпох" и давление на США, благополучно забывая про американские базы на территории современной Германии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Парламентарий добавил, что ложь, цинизм и лицемерие остаются главными ценностями "либеральной диктатуры", но надолго ли, покажут выборы в Германии в воскресенье. В это воскресенье в Германии на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. Согласно данным опроса института INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21%. Поддержать партию "Зелёные" готовы 13%, партию "Левые" - 7%. На преодоление 5% порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).

https://ria.ru/20250220/politika-2000622347.html

https://ria.ru/20250219/kritika-2000407706.html

https://ria.ru/20250221/evropa-2000907588.html

германия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сша, европа, анналена бербок, джо байден, леонид слуцкий (политик), хдс/хсс, госдума рф