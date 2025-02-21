Слуцкий назвал политику европейских чиновников профанацией
Слуцкий: политика Бербок ввергла Европу в разорительный украинский конфликт
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Политика европейских чиновников, в том числе министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, слепо подчинявшихся администрации экс-президента США Джо Байдена, ввергла Европу в разорительный украинский конфликт, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине призвала увеличить давление на США и упомянула в этой связи политику Zeitenwende (смена эпохи, поворотный момент), в ходе которой были разорваны все связи с РФ, об этом она заявила в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме. Она рассказала о планах увеличить давление на Штаты, "чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы".
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"Очередная профанация на все "360 градусов". Истерика обиженного вассала в стадии отрицания. Именно политика таких Бербок, слепо подчинявшихся администрации Байдена, ввергла Европу в разорительный украинский конфликт, обобрала налогоплательщиков западных стран, бросила солидную часть национальных бюджетов на войну против России руками украинской хунты Зеленского. Теперь они что-то говорят про "слом эпох" и давление на США, благополучно забывая про американские базы на территории современной Германии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что ложь, цинизм и лицемерие остаются главными ценностями "либеральной диктатуры", но надолго ли, покажут выборы в Германии в воскресенье.
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В это воскресенье в Германии на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. Согласно данным опроса института INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21%. Поддержать партию "Зелёные" готовы 13%, партию "Левые" - 7%. На преодоление 5% порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).