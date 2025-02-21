Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал политику европейских чиновников профанацией - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/evropa-2000933298.html
Слуцкий назвал политику европейских чиновников профанацией
Слуцкий назвал политику европейских чиновников профанацией - РИА Новости, 21.02.2025
Слуцкий назвал политику европейских чиновников профанацией
Политика европейских чиновников, в том числе министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, слепо подчинявшихся администрации экс-президента США Джо... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T23:53:00+03:00
2025-02-21T23:53:00+03:00
в мире
германия
сша
европа
анналена бербок
джо байден
леонид слуцкий (политик)
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Политика европейских чиновников, в том числе министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, слепо подчинявшихся администрации экс-президента США Джо Байдена, ввергла Европу в разорительный украинский конфликт, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине призвала увеличить давление на США и упомянула в этой связи политику Zeitenwende (смена эпохи, поворотный момент), в ходе которой были разорваны все связи с РФ, об этом она заявила в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме. Она рассказала о планах увеличить давление на Штаты, "чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы". &quot;Очередная профанация на все &quot;360 градусов&quot;. Истерика обиженного вассала в стадии отрицания. Именно политика таких Бербок, слепо подчинявшихся администрации Байдена, ввергла Европу в разорительный украинский конфликт, обобрала налогоплательщиков западных стран, бросила солидную часть национальных бюджетов на войну против России руками украинской хунты Зеленского. Теперь они что-то говорят про &quot;слом эпох&quot; и давление на США, благополучно забывая про американские базы на территории современной Германии&quot;, - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Парламентарий добавил, что ложь, цинизм и лицемерие остаются главными ценностями "либеральной диктатуры", но надолго ли, покажут выборы в Германии в воскресенье. В это воскресенье в Германии на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. Согласно данным опроса института INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21%. Поддержать партию "Зелёные" готовы 13%, партию "Левые" - 7%. На преодоление 5% порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).
https://ria.ru/20250220/politika-2000622347.html
https://ria.ru/20250219/kritika-2000407706.html
https://ria.ru/20250221/evropa-2000907588.html
германия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, европа, анналена бербок, джо байден, леонид слуцкий (политик), хдс/хсс, госдума рф
В мире, Германия, США, Европа, Анналена Бербок, Джо Байден, Леонид Слуцкий (политик), ХДС/ХСС, Госдума РФ
Слуцкий назвал политику европейских чиновников профанацией

Слуцкий: политика Бербок ввергла Европу в разорительный украинский конфликт

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Политика европейских чиновников, в том числе министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, слепо подчинявшихся администрации экс-президента США Джо Байдена, ввергла Европу в разорительный украинский конфликт, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине призвала увеличить давление на США и упомянула в этой связи политику Zeitenwende (смена эпохи, поворотный момент), в ходе которой были разорваны все связи с РФ, об этом она заявила в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме. Она рассказала о планах увеличить давление на Штаты, "чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы".
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Пушкова поразило обращение главы МИД Германии к Трампу
20 февраля, 18:09
«

"Очередная профанация на все "360 градусов". Истерика обиженного вассала в стадии отрицания. Именно политика таких Бербок, слепо подчинявшихся администрации Байдена, ввергла Европу в разорительный украинский конфликт, обобрала налогоплательщиков западных стран, бросила солидную часть национальных бюджетов на войну против России руками украинской хунты Зеленского. Теперь они что-то говорят про "слом эпох" и давление на США, благополучно забывая про американские базы на территории современной Германии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что ложь, цинизм и лицемерие остаются главными ценностями "либеральной диктатуры", но надолго ли, покажут выборы в Германии в воскресенье.
Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Слуцкий прокомментировал критику Зеленского Трампом
19 февраля, 21:34
В это воскресенье в Германии на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. Согласно данным опроса института INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21%. Поддержать партию "Зелёные" готовы 13%, партию "Левые" - 7%. На преодоление 5% порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
США вывели Европу из летаргического сна, заявил президент Чехии
Вчера, 20:21
 
В миреГерманияСШАЕвропаАнналена БербокДжо БайденЛеонид Слуцкий (политик)ХДС/ХССГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала