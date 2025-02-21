https://ria.ru/20250221/evropa-2000907588.html

США вывели Европу из летаргического сна, заявил президент Чехии

США вывели Европу из летаргического сна, заявил президент Чехии - РИА Новости, 21.02.2025

США вывели Европу из летаргического сна, заявил президент Чехии

Если целью США было вывести Европу из летаргического сна, то им это удалось, европейцам нужно как можно скорее научиться самостоятельно принимать решения и... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T20:21:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Если целью США было вывести Европу из летаргического сна, то им это удалось, европейцам нужно как можно скорее научиться самостоятельно принимать решения и действовать, заявил в интервью изданию Deník N президент Чехии Петр Павел. "Если целью США было вывести (последними заявлениями и действиями новой администрации – ред.) Европу из летаргического сна, то им это удалось. И поскольку внимание США смещается на Тихоокеанский регион, мы должны как можно быстрее научиться самостоятельно принимать решения и действовать", - сказал Павел. По словам Павела, он воспринимает последние высказывания президента США Дональда Трампа как очень сильный импульс для Европы встать на собственные ноги. "Хорошо рассчитывать на союзников по ту сторону Атлантики, но еще лучше полагаться на свои силы. Даже те, кто раньше успокаивал себя мыслями о том, что трансатлантическая связь - это неизменная константа, теперь очень хорошо понимают, что не обязательно так должно быть", - сказал Павел. Необходимое для Европы требование – самостоятельно решать проблемы собственной безопасности, отнюдь не означает для нее разрыв нынешних отношений с США и распад НАТО, отметил Павел. "Это не должно означать разрыва связей и распад НАТО, но это может означать, что Европе придется заботиться самой о себе. Всего несколько цифр: американцев (жителей США – ред.) - около 340 миллионов, европейцев - полмиллиарда человек, которые в совокупности имеют огромный ВВП и возможности. Мы хотим от значительно меньшей Америки, чтобы она защищала нас во всем, что касается нашего чувства безопасности, против 140 миллионов россиян. Это звучит довольно абсурдно. Наш континент во многих областях представляет собой одну из ведущих сил в мире и не может быть настолько несамостоятельным", - подчеркнул чешский президент.

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сша, европа, чехия, петр павел, дональд трамп, нато, в мире