https://ria.ru/20250221/evrokomissiya-2000809751.html

Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине

Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине - РИА Новости, 21.02.2025

Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине

Еврокомиссия рассматривает все возможности дальнейшего финансирования помощи Украине, включая использование российских замороженных активов, сообщила на... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:39:00+03:00

2025-02-21T14:39:00+03:00

2025-02-21T14:39:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает все возможности дальнейшего финансирования помощи Украине, включая использование российских замороженных активов, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер. "Мы рассматриваем все возможности продолжения помощи Украине, что имеются в нашем распоряжении, включая российские активы", - сказала она. При этом в Еврокомиссии не смогли ответить на вопрос, является ли такое "использование" законным. Представитель ЕК пообещал задавшему вопрос журналисту ответить в двустороннем формате. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250219/ukraina-2000417497.html

https://ria.ru/20250218/ukraina-2000163120.html

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россия, украина, брюссель, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, в мире