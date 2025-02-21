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Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине - РИА Новости, 21.02.2025
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14:39 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/evrokomissiya-2000809751.html
Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине
Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине - РИА Новости, 21.02.2025
Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине
Еврокомиссия рассматривает все возможности дальнейшего финансирования помощи Украине, включая использование российских замороженных активов, сообщила на... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:39:00+03:00
2025-02-21T14:39:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает все возможности дальнейшего финансирования помощи Украине, включая использование российских замороженных активов, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер. "Мы рассматриваем все возможности продолжения помощи Украине, что имеются в нашем распоряжении, включая российские активы", - сказала она. При этом в Еврокомиссии не смогли ответить на вопрос, является ли такое "использование" законным. Представитель ЕК пообещал задавшему вопрос журналисту ответить в двустороннем формате. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250219/ukraina-2000417497.html
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россия, украина, брюссель, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, в мире
Россия, Украина, Брюссель, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, В мире
Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине

Еврокомиссия рассматривает возможность дальнейшего финансирования помощи Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает все возможности дальнейшего финансирования помощи Украине, включая использование российских замороженных активов, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.
«
"Мы рассматриваем все возможности продолжения помощи Украине, что имеются в нашем распоряжении, включая российские активы", - сказала она.
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При этом в Еврокомиссии не смогли ответить на вопрос, является ли такое "использование" законным. Представитель ЕК пообещал задавшему вопрос журналисту ответить в двустороннем формате.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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РоссияУкраинаБрюссельСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7В мире
 
 
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