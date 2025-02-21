https://ria.ru/20250221/evrokomissiya-2000809751.html
Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине
Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине - РИА Новости, 21.02.2025
Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине
Еврокомиссия рассматривает все возможности дальнейшего финансирования помощи Украине, включая использование российских замороженных активов, сообщила на... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:39:00+03:00
2025-02-21T14:39:00+03:00
2025-02-21T14:39:00+03:00
россия
украина
брюссель
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
g7
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает все возможности дальнейшего финансирования помощи Украине, включая использование российских замороженных активов, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер. "Мы рассматриваем все возможности продолжения помощи Украине, что имеются в нашем распоряжении, включая российские активы", - сказала она. При этом в Еврокомиссии не смогли ответить на вопрос, является ли такое "использование" законным. Представитель ЕК пообещал задавшему вопрос журналисту ответить в двустороннем формате. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250219/ukraina-2000417497.html
https://ria.ru/20250218/ukraina-2000163120.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, брюссель, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, в мире
Россия, Украина, Брюссель, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, В мире
Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине
Еврокомиссия рассматривает возможность дальнейшего финансирования помощи Украине