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ЕС запланировал производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года

ЕС запланировал производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года - РИА Новости, 21.02.2025

ЕС запланировал производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года

Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:21:00+03:00

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2025-02-21T17:24:00+03:00

евросоюз

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."К концу 2025 года мы рассчитываем ежегодно производить 2 миллиона боеприпасов, мы наращиваем наши возможности", - сказал он.

брюссель

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евросоюз, брюссель