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Источник: ЕС введут в действие 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля - РИА Новости, 21.02.2025
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16:55 21.02.2025 (обновлено: 17:02 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/es-2000857140.html
Источник: ЕС введут в действие 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля
Источник: ЕС введут в действие 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля - РИА Новости, 21.02.2025
Источник: ЕС введут в действие 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля
Главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник 24 февраля планируют окончательно утвердить согласованные на этой неделе постпредами новые экономические и... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:55:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник 24 февраля планируют окончательно утвердить согласованные на этой неделе постпредами новые экономические и персональные санкции против России, после чего они вступят в силу, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Ранее источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постпреды стран союза 19 февраля согласовали 16-й по счету санкционный пакет, его должны утвердить министры иностранных дел, после чего ограничения опубликуют в официальном журнале и они вступят в силу. "Министры намерены утвердить новый 16-й пакет санкций", - сказал европейский источник. СМИ сообщали, что новый санкционный пакет включит, в частности, запрет импорта из РФ первичного алюминия и некоторой продукции из российского алюминия, запрет для ряда банков на доступ к SWIFT, прекращение транзакций с рядом портов и аэропортов, запрет на вещание в Европе еще восьми российских СМИ. Кроме того, как ожидается, меры коснутся ограничения на продажу в Россию игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также запрета на экспорт хрома и ряда химикатов, обслуживания нефте- и газоперерабатывающих предприятий. Под персональными санкциями дополнительно окажутся еще 48 физлиц и 35 организаций. При этом под санкции не попадет российский СПГ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, он будет проводить собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, европа, сша, валдис домбровскис, владимир путин, swift, в мире
Россия, Европа, США, Валдис Домбровскис, Владимир Путин, SWIFT, В мире
Источник: ЕС введут в действие 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля

Главы МИД ЕС введут в действие 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник 24 февраля планируют окончательно утвердить согласованные на этой неделе постпредами новые экономические и персональные санкции против России, после чего они вступят в силу, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Ранее источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постпреды стран союза 19 февраля согласовали 16-й по счету санкционный пакет, его должны утвердить министры иностранных дел, после чего ограничения опубликуют в официальном журнале и они вступят в силу.
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Майкл Уолтц после российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
США и Россия не обсуждали снятие санкций в Эр-Рияде, заявил Рубио
Вчера, 07:09
"Министры намерены утвердить новый 16-й пакет санкций", - сказал европейский источник.
СМИ сообщали, что новый санкционный пакет включит, в частности, запрет импорта из РФ первичного алюминия и некоторой продукции из российского алюминия, запрет для ряда банков на доступ к SWIFT, прекращение транзакций с рядом портов и аэропортов, запрет на вещание в Европе еще восьми российских СМИ.
Кроме того, как ожидается, меры коснутся ограничения на продажу в Россию игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также запрета на экспорт хрома и ряда химикатов, обслуживания нефте- и газоперерабатывающих предприятий.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Рубио допустил смягчение антироссийских санкций
Вчера, 10:02
Под персональными санкциями дополнительно окажутся еще 48 физлиц и 35 организаций.
При этом под санкции не попадет российский СПГ.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, он будет проводить собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин заявил, что санкции сыграли стимулирующую роль для экономики
Вчера, 15:42
 
РоссияЕвропаСШАВалдис ДомбровскисВладимир ПутинSWIFTВ мире
 
 
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