https://ria.ru/20250221/es-2000798513.html

Исследование показало, сколько военных необходимо ЕС для безопасности

Исследование показало, сколько военных необходимо ЕС для безопасности - РИА Новости, 21.02.2025

Исследование показало, сколько военных необходимо ЕС для безопасности

Европейский союз должен мобилизовать 300 тысяч военнослужащих в случае необходимости обеспечивать свою безопасность без участия США, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:01:00+03:00

2025-02-21T14:01:00+03:00

2025-02-21T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Европейский союз должен мобилизовать 300 тысяч военнослужащих в случае необходимости обеспечивать свою безопасность без участия США, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом мировой экономики Киля (IfW Kiel) совместно с аналитической компанией Bruegel. "Европе потребуется создать дополнительно 50 бригад общей численностью до 300 тысяч военнослужащих", - анализируют исследователи последствия потенциального отказа США от поддержки ЕС в вопросах обороны. Кроме того, Европейскому союзу пришлось бы закупить не менее 1,4 тысячи танков и 2 тысяч бронетранспортеров. Это больше, чем сейчас находится в распоряжении вооруженных сил Германии, Франции, Италии и Великобритании вместе взятых, пишут исследователи. Также ЕС было бы необходимо наладить ежегодный выпуск около 2 тысяч беспилотников с большим радиусом действия. В результате дополнительные расходы ЕС на оборону составили бы не менее 250 миллиардов евро в год, что соответствовало бы примерно 3,5-4% ВВП. Оборонные расходы Германии при этом должны были бы увеличиться с 80 до 140 миллиардов евро в год. Военная координация, согласно исследованию, остается одной из ключевых проблем ЕС. Вооруженные силы европейских государств в отличие от военнослужащих США подчиняются руководству отдельных стран. Ранее Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995125144.html

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в мире, сша, европа, германия, марк рютте, евросоюз, министерство обороны сша, нато