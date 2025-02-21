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В ЕС пригрозили Молдавии прекращением финансовой помощи - РИА Новости, 21.02.2025
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11:01 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/es-2000729116.html
В ЕС пригрозили Молдавии прекращением финансовой помощи
В ЕС пригрозили Молдавии прекращением финансовой помощи - РИА Новости, 21.02.2025
В ЕС пригрозили Молдавии прекращением финансовой помощи
Евросоюз прекратит выделять Молдавии финансовую помощь, если после парламентских выборов в стране к власти придут не проевропейский партии, заявил евродепутат... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:01:00+03:00
2025-02-21T11:01:00+03:00
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евросоюз
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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Евросоюз прекратит выделять Молдавии финансовую помощь, если после парламентских выборов в стране к власти придут не проевропейский партии, заявил евродепутат Зигфрид Мурешан. Европейский парламент и государства -члены ЕС в среду согласовали новый план поддержки для Молдавии, в том числе на противостояние с энергокризисом, на сумму 1,9 миллиарда евро. Согласно договоренности с Кишиневом, более 500 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты. В январе правительство Молдавии объявило о согласовании стратегии энергетической независимости и устойчивости с Европейской комиссией. В рамках этого соглашения республика получит 250 миллионов евро, половина этой суммы будет направлена на компенсации за электроэнергию до конца 2025 года. "Эти деньги для граждан Молдавии, мы хотим, чтобы они попали к людям в Молдавии как можно быстрее, для этого есть четкие правила. До тех пор, пока в Кишиневе есть проевропейской правительство, которое соблюдает правила, деньги будут попадать в Молдавию. Как и вся поддержка ранее. Но если в Кишиневе будет правительство, которое больше не соблюдает правила и обязательства, ЕС не сможет выделить эту поддержку, даже если хочет", - заявил Мурешан в эфире телеканала Pro TV. Он привел в качестве примера Грузию, которая "не соблюдала правила и осталась позади". Депутат подчеркнул, что единственная гарантия получения Молдавией помощи со стороны ЕС - это проевропейской правительство. "Молдавия является кандидатом на вступление в ЕС, переговоры начались официально, ЕС выделяет поддержку, Молдавия идет вперед. Грузия лучший пример, страна с правительством, которое притворялась проевропейским, но действовало в интересах России, осталась позади и ЕС больше не может помочь", - пояснил евродепутат. Ранее Еврокомиссия, недовольная "поведением" Грузии и результатами парламентских выборов, в докладе о прогрессе стран - кандидатов в ЕС в выполнении рекомендаций для присоединения к Евросоюзу раскритиковала Тбилиси за отказ эффективно бороться с критикой Запада в СМИ, а также за нежелание присоединяться к европейским санкциям против России и Белоруссии. Брюссель также констатировал фактическую остановку переговорного процесса о членстве Грузии в ЕС и призвал Тбилиси отменить не устраивающие Евросоюз законы. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Власти Грузии ранее приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды*, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны. Недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента еще в начале октября 2024 года в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали ЕС ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить финансирование этой страны Евросоюзом. Выступавший тогда же перед парламентариями глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель даже прибег к шантажу, заявив, что Брюссель лишил Тбилиси финансовой поддержки, но ее еще якобы можно восстановить, если грузинские власти "одумаются" и отменят все неугодные ЕС законы, а также "вернутся на демократический путь".*Движение признано экстремистским и запрещено в России
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в мире, молдавия, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, обсе
В мире, Молдавия, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, ОБСЕ
В ЕС пригрозили Молдавии прекращением финансовой помощи

Мурешан: ЕС остановит помощь Молдавии, если проевропейские партии лишатся власти

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкАкция сторонников М. Санду в Кишиневе
Акция сторонников М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Евросоюз прекратит выделять Молдавии финансовую помощь, если после парламентских выборов в стране к власти придут не проевропейский партии, заявил евродепутат Зигфрид Мурешан.
Европейский парламент и государства -члены ЕС в среду согласовали новый план поддержки для Молдавии, в том числе на противостояние с энергокризисом, на сумму 1,9 миллиарда евро. Согласно договоренности с Кишиневом, более 500 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты. В январе правительство Молдавии объявило о согласовании стратегии энергетической независимости и устойчивости с Европейской комиссией. В рамках этого соглашения республика получит 250 миллионов евро, половина этой суммы будет направлена на компенсации за электроэнергию до конца 2025 года.
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"Эти деньги для граждан Молдавии, мы хотим, чтобы они попали к людям в Молдавии как можно быстрее, для этого есть четкие правила. До тех пор, пока в Кишиневе есть проевропейской правительство, которое соблюдает правила, деньги будут попадать в Молдавию. Как и вся поддержка ранее. Но если в Кишиневе будет правительство, которое больше не соблюдает правила и обязательства, ЕС не сможет выделить эту поддержку, даже если хочет", - заявил Мурешан в эфире телеканала Pro TV.
Он привел в качестве примера Грузию, которая "не соблюдала правила и осталась позади". Депутат подчеркнул, что единственная гарантия получения Молдавией помощи со стороны ЕС - это проевропейской правительство.
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"Молдавия является кандидатом на вступление в ЕС, переговоры начались официально, ЕС выделяет поддержку, Молдавия идет вперед. Грузия лучший пример, страна с правительством, которое притворялась проевропейским, но действовало в интересах России, осталась позади и ЕС больше не может помочь", - пояснил евродепутат.
Ранее Еврокомиссия, недовольная "поведением" Грузии и результатами парламентских выборов, в докладе о прогрессе стран - кандидатов в ЕС в выполнении рекомендаций для присоединения к Евросоюзу раскритиковала Тбилиси за отказ эффективно бороться с критикой Запада в СМИ, а также за нежелание присоединяться к европейским санкциям против России и Белоруссии. Брюссель также констатировал фактическую остановку переговорного процесса о членстве Грузии в ЕС и призвал Тбилиси отменить не устраивающие Евросоюз законы.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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Власти Грузии ранее приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды*, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
Недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента еще в начале октября 2024 года в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали ЕС ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить финансирование этой страны Евросоюзом. Выступавший тогда же перед парламентариями глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель даже прибег к шантажу, заявив, что Брюссель лишил Тбилиси финансовой поддержки, но ее еще якобы можно восстановить, если грузинские власти "одумаются" и отменят все неугодные ЕС законы, а также "вернутся на демократический путь".
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В миреМолдавияГрузияТбилисиСаломе ЗурабишвилиЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияОБСЕ
 
 
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