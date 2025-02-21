https://ria.ru/20250221/es-2000700802.html

Эксперт: ЕС придется адаптироваться к новым геополитическим реалиям

Эксперт: ЕС придется адаптироваться к новым геополитическим реалиям - РИА Новости, 21.02.2025

Эксперт: ЕС придется адаптироваться к новым геополитическим реалиям

Если Москва и Вашингтон действительно готовы закрепить на переговорах ключевые условия урегулирования конфликта на Украине, у Евросоюза не останется другого... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:12:00+03:00

2025-02-21T08:12:00+03:00

2025-02-21T08:12:00+03:00

москва

сша

вашингтон (штат)

сергей лавров

дмитрий песков

евросоюз

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

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МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Если Москва и Вашингтон действительно готовы закрепить на переговорах ключевые условия урегулирования конфликта на Украине, у Евросоюза не останется другого выхода, кроме как приспосабливаться к новым геополитическим реалиям, заявила РИА Новости профессор Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе дель Позо. "Брюссель и ведущие европейские столицы долгое время пытались доказать, что они являются самостоятельными игроками в вопросах безопасности, но этот саммит показал, что главные решения принимаются без них. Если (президент США Дональд — ред.) Трамп действительно движется к крупной сделке с Москвой, то Европе придется либо адаптироваться к предложенной новой реальности, либо попытаться выстроить свою политику безопасности без американской поддержки, что представляется менее реалистичным исходом", — сказала политолог. По ее мнению, сам факт того, что переговоры в Эр-Рияде прошли без участия ЕС, является тревожным сигналом для Брюсселя. Вашингтон и Москва предпочли обсуждать будущее Украины и всей системы безопасности Европы в узком кругу. Это показывает, что главные решения принимаются без участия Евросоюза, что "ставит под сомнение его субъектность в международной политике", отметила эксперт. По ее словам, заявление Брюсселя о том, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину, даже если Вашингтон снизит объем помощи, является скорее политической декларацией, нежели реальной стратегией. Фактически ЕС зависит от США в военной сфере и логистике поставок вооружений. Дель Позо считает, что, "конечно, европейские лидеры пытаются показать, что сохраняют независимость в своих решениях, но их экономические и военные ресурсы ограничены". Особое беспокойство у европейских элит, по словам эксперта, вызывает перспектива "раздела сфер влияния" между Вашингтоном и Москвой. Если переговоры действительно идут по сценарию, при котором США соглашаются не вмешиваться в зону интересов России в обмен на аналогичные гарантии для себя в Латинской Америке и других регионах, это будет означать серьезный пересмотр всей системы международных отношений. "Европа окажется перед фактом, что решения о ее безопасности принимаются без ее участия", — заключила дель Позо. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.

https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

https://ria.ru/20250217/es-1999937041.html

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москва

сша

вашингтон (штат)

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москва, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире