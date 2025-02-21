Эксперт оценил шансы Шольца на пост канцлера Германии
Шпётле: контакты ХДС/ХСС с АдГ приведут к тому, что канцлером останется Шольц
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц имеет шансы сохранить свой пост после досрочных парламентских выборов, поскольку рейтинг кандидата от лидирующего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца стал ниже на фоне споров об ужесточении миграционной политики ФРГ и якобы возможном сотрудничестве с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Бундестаг 29 января принял резолюцию блока ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране, среди голосовавших за инициативу были представители фракции АдГ, с которой у блока разногласия с момента создания партии. Такое голосование спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже акты вандализма в отношении их офисов, после чего бундестаг 31 января проголосовал против законопроекта об ужесточении контроля над миграцией.
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"Эта ситуация несколько уменьшила поддержку Фридриха Мерца среди широкой общественности. Потому что многие люди говорили, что защита границ - хорошая идея, но тот факт, что ХДС поддержала АдГ, пришелся не по вкусу многим избирателям. Я почти уверен, что на выборах ХДС победит, в одиночку правительство не сформировать, идут переговоры о так называемой "большой коалиции" - ХДС и СДПГ... На фоне падения рейтинга Мерца возможно даже, что канцлером останется Олаф Шольц", - сказал Шпётле.
По его словам, резкая критика попытки "прорыва брандмауэра" в отношении АдГ со стороны экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель "отпугнула еще больше избирателей" от блока ХДС/ХСС.
Аналитик отметил, что АдГ является второй по популярности партией в стране, по предварительным опросам набирая более 20% голосов на выборах, за нее голосуют "десятки миллионов", при этом "немецкому народу очень настойчиво внушали, что всё, что справа - это неправильно", поэтому крупные партии не будут вступать с АдГ в коалицию.
Эксперт добавил, что ситуация с предвыборными раскладами "постоянно меняется" и результат выборов будет зависеть от событий оставшихся двух с половиной недель.
Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения мигранта в Ашаффенбурге, в ходе которого погиб ребенок и взрослый мужчина.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института INSA, на первом месте по-прежнему остается блок ХДС/ХСС с 30%, за ними идет АдГ с 22%. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 16%, за партию "Зеленые" - 13%. На преодоление 5-процентного порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): ее поддерживают 5,5% опрошенных. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4,5%, за партию "Левые" - 5%.
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