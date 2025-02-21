https://ria.ru/20250221/ekspert-2000754985.html

Эксперт оценил шансы Шольца на пост канцлера Германии

Эксперт оценил шансы Шольца на пост канцлера Германии - РИА Новости, 21.02.2025

Эксперт оценил шансы Шольца на пост канцлера Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц имеет шансы сохранить свой пост после досрочных парламентских выборов, поскольку рейтинг кандидата от лидирующего блока... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:04:00+03:00

2025-02-21T12:04:00+03:00

2025-02-21T12:04:00+03:00

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хдс/хсс

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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц имеет шансы сохранить свой пост после досрочных парламентских выборов, поскольку рейтинг кандидата от лидирующего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца стал ниже на фоне споров об ужесточении миграционной политики ФРГ и якобы возможном сотрудничестве с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Бундестаг 29 января принял резолюцию блока ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране, среди голосовавших за инициативу были представители фракции АдГ, с которой у блока разногласия с момента создания партии. Такое голосование спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже акты вандализма в отношении их офисов, после чего бундестаг 31 января проголосовал против законопроекта об ужесточении контроля над миграцией. "Эта ситуация несколько уменьшила поддержку Фридриха Мерца среди широкой общественности. Потому что многие люди говорили, что защита границ - хорошая идея, но тот факт, что ХДС поддержала АдГ, пришелся не по вкусу многим избирателям. Я почти уверен, что на выборах ХДС победит, в одиночку правительство не сформировать, идут переговоры о так называемой "большой коалиции" - ХДС и СДПГ... На фоне падения рейтинга Мерца возможно даже, что канцлером останется Олаф Шольц", - сказал Шпётле. По его словам, резкая критика попытки "прорыва брандмауэра" в отношении АдГ со стороны экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель "отпугнула еще больше избирателей" от блока ХДС/ХСС. Аналитик отметил, что АдГ является второй по популярности партией в стране, по предварительным опросам набирая более 20% голосов на выборах, за нее голосуют "десятки миллионов", при этом "немецкому народу очень настойчиво внушали, что всё, что справа - это неправильно", поэтому крупные партии не будут вступать с АдГ в коалицию. Эксперт добавил, что ситуация с предвыборными раскладами "постоянно меняется" и результат выборов будет зависеть от событий оставшихся двух с половиной недель. Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения мигранта в Ашаффенбурге, в ходе которого погиб ребенок и взрослый мужчина. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института INSA, на первом месте по-прежнему остается блок ХДС/ХСС с 30%, за ними идет АдГ с 22%. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 16%, за партию "Зеленые" - 13%. На преодоление 5-процентного порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): ее поддерживают 5,5% опрошенных. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4,5%, за партию "Левые" - 5%.

https://ria.ru/20250203/germaniya-1996627552.html

https://ria.ru/20250128/germaniya-1995883558.html

https://ria.ru/20250130/sholts-1996331426.html

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в мире, германия, фридрих мерц, олаф шольц, ангела меркель, хдс/хсс, бундестаг германии