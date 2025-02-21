https://ria.ru/20250221/ekspert-2000687104.html
Эксперт оценил шансы автоконцернов вернуться в Россию
Эксперт оценил шансы автоконцернов вернуться в Россию - РИА Новости, 21.02.2025
Эксперт оценил шансы автоконцернов вернуться в Россию
Возвращение на российский рынок японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно, но не в этом году, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:33:00+03:00
2025-02-21T04:33:00+03:00
2025-02-21T14:50:00+03:00
экономика
авто
россия
калининград
южная корея
антон алиханов
альфа-лизинг
volkswagen group
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возвращение на российский рынок японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно, но не в этом году, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор компании "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов. Российские Telegram-каналы начали писать со ссылкой на источники о планах ряда иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных марок, вернуться в Россию. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в недавнем разговоре с журналистами заявил о том, что за свое возвращение иностранцам придется платить и с распростертыми объятиями их не ждут. "Я предполагаю, что наиболее вероятно возвращение в РФ корейских и японских автоконцернов, но произойдет это, скорее всего, не в этом году… При этом у некоторых брендов, продавших заводы без опциона, шансы на возвращение выше: например, Toyota", - сказал Агаджанов. По его словам, на возможность возвращения большое влияние окажет лояльность россиян, которую сохранил японский бренд, продолжая диалог с дилерами и пристально следя за обстановкой на российском рынке. При этом немецкие бренды, некоторые из которых могут вернуть производственные мощности, могут столкнуться с трудностями. И если Mercedes может рассчитывать на часть своей целевой аудитории, то Volkswagen придется начинать все заново в условиях высокой конкуренции, считает Агаджанов. Он отметил, что к желающим вернуться, вероятнее всего, будут предъявлены жесткие требования по уровню локализации и созданию новых производственных мощностей, а также по контролю ценовой политики. Не все бренды согласятся на новые условия, при этом есть те, кто готов к локализации, добавил Агаджанов. "Например, Changan может начать сборку своих авто в Калининграде, мощности Volvo Trucks уже перепрофилированы для выпуска российских грузовиков, а корейский бренд KGM, который и так будет привозить авто из Южной Кореи, осенью планирует запустить локальную сборку в нашей стране", - уточнил он.
https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, калининград, южная корея, антон алиханов, альфа-лизинг, volkswagen group, volvo ab, toyota corolla, mercedes, volkswagen touareg
Экономика, Авто, Россия, Калининград, Южная Корея, Антон Алиханов, Альфа-Лизинг, Volkswagen Group, Volvo AB, Toyota Corolla, Mercedes, Volkswagen Touareg
Эксперт оценил шансы автоконцернов вернуться в Россию
Агаджанов: возвращение японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возвращение на российский рынок японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно, но не в этом году, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор компании "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов.
Российские Telegram-каналы начали писать со ссылкой на источники о планах ряда иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных марок, вернуться в Россию
. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
в недавнем разговоре с журналистами заявил о том, что за свое возвращение иностранцам придется платить и с распростертыми объятиями их не ждут.
"Я предполагаю, что наиболее вероятно возвращение в РФ корейских и японских автоконцернов, но произойдет это, скорее всего, не в этом году… При этом у некоторых брендов, продавших заводы без опциона, шансы на возвращение выше: например, Toyota", - сказал Агаджанов.
По его словам, на возможность возвращения большое влияние окажет лояльность россиян, которую сохранил японский бренд, продолжая диалог с дилерами и пристально следя за обстановкой на российском рынке. При этом немецкие бренды, некоторые из которых могут вернуть производственные мощности, могут столкнуться с трудностями. И если Mercedes может рассчитывать на часть своей целевой аудитории, то Volkswagen придется начинать все заново в условиях высокой конкуренции, считает Агаджанов.
Он отметил, что к желающим вернуться, вероятнее всего, будут предъявлены жесткие требования по уровню локализации и созданию новых производственных мощностей, а также по контролю ценовой политики. Не все бренды согласятся на новые условия, при этом есть те, кто готов к локализации, добавил Агаджанов.
"Например, Changan может начать сборку своих авто в Калининграде
, мощности Volvo
Trucks уже перепрофилированы для выпуска российских грузовиков, а корейский бренд KGM, который и так будет привозить авто из Южной Кореи
, осенью планирует запустить локальную сборку в нашей стране", - уточнил он.