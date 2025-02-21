Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил шансы автоконцернов вернуться в Россию - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 21.02.2025 (обновлено: 14:50 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/ekspert-2000687104.html
Эксперт оценил шансы автоконцернов вернуться в Россию
Эксперт оценил шансы автоконцернов вернуться в Россию - РИА Новости, 21.02.2025
Эксперт оценил шансы автоконцернов вернуться в Россию
Возвращение на российский рынок японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно, но не в этом году, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:33:00+03:00
2025-02-21T14:50:00+03:00
экономика
авто
россия
калининград
южная корея
антон алиханов
альфа-лизинг
volkswagen group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150679/12/1506791289_0:267:5329:3265_1920x0_80_0_0_488f647aff6bcdced235df1400e4f40b.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возвращение на российский рынок японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно, но не в этом году, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор компании "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов. Российские Telegram-каналы начали писать со ссылкой на источники о планах ряда иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных марок, вернуться в Россию. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в недавнем разговоре с журналистами заявил о том, что за свое возвращение иностранцам придется платить и с распростертыми объятиями их не ждут. "Я предполагаю, что наиболее вероятно возвращение в РФ корейских и японских автоконцернов, но произойдет это, скорее всего, не в этом году… При этом у некоторых брендов, продавших заводы без опциона, шансы на возвращение выше: например, Toyota", - сказал Агаджанов. По его словам, на возможность возвращения большое влияние окажет лояльность россиян, которую сохранил японский бренд, продолжая диалог с дилерами и пристально следя за обстановкой на российском рынке. При этом немецкие бренды, некоторые из которых могут вернуть производственные мощности, могут столкнуться с трудностями. И если Mercedes может рассчитывать на часть своей целевой аудитории, то Volkswagen придется начинать все заново в условиях высокой конкуренции, считает Агаджанов. Он отметил, что к желающим вернуться, вероятнее всего, будут предъявлены жесткие требования по уровню локализации и созданию новых производственных мощностей, а также по контролю ценовой политики. Не все бренды согласятся на новые условия, при этом есть те, кто готов к локализации, добавил Агаджанов. "Например, Changan может начать сборку своих авто в Калининграде, мощности Volvo Trucks уже перепрофилированы для выпуска российских грузовиков, а корейский бренд KGM, который и так будет привозить авто из Южной Кореи, осенью планирует запустить локальную сборку в нашей стране", - уточнил он.
https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html
https://ria.ru/20250221/rossija-2000683423.html
россия
калининград
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150679/12/1506791289_310:0:5019:3532_1920x0_80_0_0_13af146dd780e6af6ae8005aebaef406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, россия, калининград, южная корея, антон алиханов, альфа-лизинг, volkswagen group, volvo ab, toyota corolla, mercedes, volkswagen touareg
Экономика, Авто, Россия, Калининград, Южная Корея, Антон Алиханов, Альфа-Лизинг, Volkswagen Group, Volvo AB, Toyota Corolla, Mercedes, Volkswagen Touareg
Эксперт оценил шансы автоконцернов вернуться в Россию

Агаджанов: возвращение японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно

© РИА Новости / Михаил КиреевПроизводство новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
Производство новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Киреев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возвращение на российский рынок японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно, но не в этом году, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор компании "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов.
Российские Telegram-каналы начали писать со ссылкой на источники о планах ряда иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных марок, вернуться в Россию. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в недавнем разговоре с журналистами заявил о том, что за свое возвращение иностранцам придется платить и с распростертыми объятиями их не ждут.
Торговый зал в фирменном салоне Samsung Electronics - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
СМИ сообщили плохие новости ушедшим из России брендам
19 февраля, 15:49
"Я предполагаю, что наиболее вероятно возвращение в РФ корейских и японских автоконцернов, но произойдет это, скорее всего, не в этом году… При этом у некоторых брендов, продавших заводы без опциона, шансы на возвращение выше: например, Toyota", - сказал Агаджанов.
По его словам, на возможность возвращения большое влияние окажет лояльность россиян, которую сохранил японский бренд, продолжая диалог с дилерами и пристально следя за обстановкой на российском рынке. При этом немецкие бренды, некоторые из которых могут вернуть производственные мощности, могут столкнуться с трудностями. И если Mercedes может рассчитывать на часть своей целевой аудитории, то Volkswagen придется начинать все заново в условиях высокой конкуренции, считает Агаджанов.
Он отметил, что к желающим вернуться, вероятнее всего, будут предъявлены жесткие требования по уровню локализации и созданию новых производственных мощностей, а также по контролю ценовой политики. Не все бренды согласятся на новые условия, при этом есть те, кто готов к локализации, добавил Агаджанов.
"Например, Changan может начать сборку своих авто в Калининграде, мощности Volvo Trucks уже перепрофилированы для выпуска российских грузовиков, а корейский бренд KGM, который и так будет привозить авто из Южной Кореи, осенью планирует запустить локальную сборку в нашей стране", - уточнил он.
Производственная линия - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Стало известно о планах иностранных автопроизводителей вернуться в Россию
03:12
 
ЭкономикаАвтоРоссияКалининградЮжная КореяАнтон АлихановАльфа-ЛизингVolkswagen GroupVolvo ABToyota CorollaMercedesVolkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала