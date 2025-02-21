Ефимов: в ТиНАО ввели более 2,7 миллиона "квадратов" жилья в 2024 году
Ефимов: в Новой Москве ввели свыше 2,7 миллиона "квадратов" жилья в 2024 году
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Свыше 2,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости ввели в Новой Москве за 2024 год, это на 600 тысяч больше, чем в предыдущем году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Инвесторы возводят на территории ТиНАО весь спектр жилья, существующего на рынке: квартиры в многоэтажных жилых комплексах любого класса, индивидуальное жилищное строительство и малоэтажное жилье. Ежегодно в округах строят около двух миллионов квадратных метров такой недвижимости. Так, за 2024 год здесь ввели жилую недвижимость общей площадью более 2,7 миллиона квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что также в ТиНАО возвели 700 тысяч квадратных метров нежилых помещений различного назначения.
Кроме того, в состав жилых комплексов в Новой Москве входят школы, детские сады, поликлиники, объекты спорта и досуга. На первых этажах зданий для жителей размещают магазины, бытовые сервисы, кафе, медицинские центры с дополнительными рабочими местами.