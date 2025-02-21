https://ria.ru/20250221/dugina-2000797407.html

Памятник Дарье Дугиной планируют открыть недалеко от места гибели

Памятник Дарье Дугиной планируют открыть недалеко от места гибели - РИА Новости, 21.02.2025

Памятник Дарье Дугиной планируют открыть недалеко от места гибели

Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной планируют открыть в конце августа недалеко от места ее гибели в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИА... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:58:00+03:00

2025-02-21T13:58:00+03:00

2025-02-21T13:58:00+03:00

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

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дмитрий александров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной планируют открыть в конце августа недалеко от места ее гибели в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости ее отец, российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Памятником занимается скульптор, имя которого Дмитрий Александров. Он Дашу знал, он подготовил макет этого памятника. Планируется открытие памятника к 20 августа или к открытию фестиваля "Традиция". Он, как правило, (проходит - ред.) в это время, в конце августа, в комплексе (подмосковной усадьбе - ред.) Захарово, там, где как раз недалеко Даша погибла", - сказал Дугин. Он отметил, что установка памятника идет под началом главы Одинцовского района Андрея Иванова, который ранее уже помог с установкой поклонного креста на самом месте гибели Дугиной. "Скульптор работает над памятником, уже процессы идут... Установка будет к концу августа", - добавил Дугин.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

одинцовский район

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украина

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одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, александр дугин, дарья дугина, дмитрий александров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество