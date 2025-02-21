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Памятник Дарье Дугиной планируют открыть недалеко от места гибели
Памятник Дарье Дугиной планируют открыть недалеко от места гибели - РИА Новости, 21.02.2025
Памятник Дарье Дугиной планируют открыть недалеко от места гибели
Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной планируют открыть в конце августа недалеко от места ее гибели в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИА... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:58:00+03:00
2025-02-21T13:58:00+03:00
2025-02-21T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной планируют открыть в конце августа недалеко от места ее гибели в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости ее отец, российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Памятником занимается скульптор, имя которого Дмитрий Александров. Он Дашу знал, он подготовил макет этого памятника. Планируется открытие памятника к 20 августа или к открытию фестиваля "Традиция". Он, как правило, (проходит - ред.) в это время, в конце августа, в комплексе (подмосковной усадьбе - ред.) Захарово, там, где как раз недалеко Даша погибла", - сказал Дугин. Он отметил, что установка памятника идет под началом главы Одинцовского района Андрея Иванова, который ранее уже помог с установкой поклонного креста на самом месте гибели Дугиной. "Скульптор работает над памятником, уже процессы идут... Установка будет к концу августа", - добавил Дугин.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html
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одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, александр дугин, дарья дугина, дмитрий александров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Украина, Александр Дугин, Дарья Дугина, Дмитрий Александров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Памятник Дарье Дугиной планируют открыть недалеко от места гибели
Памятник Дарье Дугиной планируют открыть в конце августа рядом с местом гибели