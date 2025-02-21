Рейтинг@Mail.ru
Памятник Дарье Дугиной планируют открыть недалеко от места гибели - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/dugina-2000797407.html
Памятник Дарье Дугиной планируют открыть недалеко от места гибели
Памятник Дарье Дугиной планируют открыть недалеко от места гибели - РИА Новости, 21.02.2025
Памятник Дарье Дугиной планируют открыть недалеко от места гибели
Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной планируют открыть в конце августа недалеко от места ее гибели в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИА... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:58:00+03:00
2025-02-21T13:58:00+03:00
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
александр дугин
дарья дугина
дмитрий александров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812690291_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_0c81351fa62260a10d68e94850c662ae.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной планируют открыть в конце августа недалеко от места ее гибели в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости ее отец, российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Памятником занимается скульптор, имя которого Дмитрий Александров. Он Дашу знал, он подготовил макет этого памятника. Планируется открытие памятника к 20 августа или к открытию фестиваля "Традиция". Он, как правило, (проходит - ред.) в это время, в конце августа, в комплексе (подмосковной усадьбе - ред.) Захарово, там, где как раз недалеко Даша погибла", - сказал Дугин. Он отметил, что установка памятника идет под началом главы Одинцовского района Андрея Иванова, который ранее уже помог с установкой поклонного креста на самом месте гибели Дугиной. "Скульптор работает над памятником, уже процессы идут... Установка будет к концу августа", - добавил Дугин.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812690291_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_39ecab809f0ee8001f2c69da546051db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, александр дугин, дарья дугина, дмитрий александров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Украина, Александр Дугин, Дарья Дугина, Дмитрий Александров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Памятник Дарье Дугиной планируют открыть недалеко от места гибели

Памятник Дарье Дугиной планируют открыть в конце августа рядом с местом гибели

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Прощание с Дарьей Дугиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной планируют открыть в конце августа недалеко от места ее гибели в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости ее отец, российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
"Памятником занимается скульптор, имя которого Дмитрий Александров. Он Дашу знал, он подготовил макет этого памятника. Планируется открытие памятника к 20 августа или к открытию фестиваля "Традиция". Он, как правило, (проходит - ред.) в это время, в конце августа, в комплексе (подмосковной усадьбе - ред.) Захарово, там, где как раз недалеко Даша погибла", - сказал Дугин.
Он отметил, что установка памятника идет под началом главы Одинцовского района Андрея Иванова, который ранее уже помог с установкой поклонного креста на самом месте гибели Дугиной.
"Скульптор работает над памятником, уже процессы идут... Установка будет к концу августа", - добавил Дугин.
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной
21 августа 2022, 18:02
 
Одинцовский районМосковская область (Подмосковье)УкраинаАлександр ДугинДарья ДугинаДмитрий АлександровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала