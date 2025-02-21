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В Саратовской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.02.2025
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22:09 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/dtp-2000922960.html
В Саратовской области три человека погибли в ДТП
В Саратовской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.02.2025
В Саратовской области три человека погибли в ДТП
Два легковых автомобиля столкнулись в Лысогорском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, включая двух детей, еще один человек пострадал, РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:09:00+03:00
2025-02-21T22:09:00+03:00
происшествия
лысогорский район
саратовская область
гибдд мвд рф
volkswagen touareg
россия
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САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Лысогорском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, включая двух детей, еще один человек пострадал, сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло в 19.30 (18.30 мск) вблизи села Озерки. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg под управлением мужчины 1976 года рождения и автомобиля ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира ВАЗ-2107 - девочка 2010 года рождения и мальчик 2013 года рождения - погибли. Пассажирка ВАЗ-2107 1992 года рождения доставлена в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе ГАИ. Начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале уточнил, что пострадавшая госпитализирована. Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что по факту ДТП правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты ведомством на контроль.
https://ria.ru/20250221/dtp-2000707528.html
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происшествия, лысогорский район, саратовская область, гибдд мвд рф, volkswagen touareg, россия
Происшествия, Лысогорский район, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Touareg, Россия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП

В Саратовской области три человека погибли при столкновении двух легковушек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи
Сотрудники скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Лысогорском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, включая двух детей, еще один человек пострадал, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 19.30 (18.30 мск) вблизи села Озерки.
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"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg под управлением мужчины 1976 года рождения и автомобиля ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира ВАЗ-2107 - девочка 2010 года рождения и мальчик 2013 года рождения - погибли. Пассажирка ВАЗ-2107 1992 года рождения доставлена в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе ГАИ.
Начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале уточнил, что пострадавшая госпитализирована.
Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что по факту ДТП правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты ведомством на контроль.
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ПроисшествияЛысогорский районСаратовская областьГИБДД МВД РФVolkswagen TouaregРоссия
 
 
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