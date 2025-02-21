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"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского БПЛА на жилые кварталы Донецка - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 21.02.2025 (обновлено: 16:08 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/donbass-2000840179.html
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского БПЛА на жилые кварталы Донецка
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского БПЛА на жилые кварталы Донецка - РИА Новости, 21.02.2025
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского БПЛА на жилые кварталы Донецка
"Купол Донбасса" сбил украинский ударный беспилотник, атаковавший жилые кварталы Кировского района Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:06:00+03:00
2025-02-21T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировский район
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. "Купол Донбасса" сбил украинский ударный беспилотник, атаковавший жилые кварталы Кировского района Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный дрон самолётного типа, нацеленный на жилые кварталы Кировского района Донецка", - говорится в сообщении. Беспилотник был обезврежен взрывотехниками УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств, а взрывоопасные предметы уничтожены накладным зарядом.
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кировский район
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кировский район, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Россия, Донецкая Народная Республика
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского БПЛА на жилые кварталы Донецка

"Купол Донбасса" успешно перехватил украинский ударный беспилотник

© пресс-служба УФСБ России по ДНРСистема защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки украинского дрона
Система защиты воздушного пространства Купол Донбасса пресекла попытку атаки украинского дрона - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© пресс-служба УФСБ России по ДНР
Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки украинского дрона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. "Купол Донбасса" сбил украинский ударный беспилотник, атаковавший жилые кварталы Кировского района Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«
"Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный дрон самолётного типа, нацеленный на жилые кварталы Кировского района Донецка", - говорится в сообщении.
Беспилотник был обезврежен взрывотехниками УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств, а взрывоопасные предметы уничтожены накладным зарядом.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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