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"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского БПЛА на жилые кварталы Донецка
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского БПЛА на жилые кварталы Донецка - РИА Новости, 21.02.2025
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского БПЛА на жилые кварталы Донецка
"Купол Донбасса" сбил украинский ударный беспилотник, атаковавший жилые кварталы Кировского района Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:06:00+03:00
2025-02-21T16:06:00+03:00
2025-02-21T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировский район
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. "Купол Донбасса" сбил украинский ударный беспилотник, атаковавший жилые кварталы Кировского района Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный дрон самолётного типа, нацеленный на жилые кварталы Кировского района Донецка", - говорится в сообщении. Беспилотник был обезврежен взрывотехниками УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств, а взрывоопасные предметы уничтожены накладным зарядом.
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кировский район, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Россия, Донецкая Народная Республика
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского БПЛА на жилые кварталы Донецка
"Купол Донбасса" успешно перехватил украинский ударный беспилотник