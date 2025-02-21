https://ria.ru/20250221/donbass-2000840179.html

"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского БПЛА на жилые кварталы Донецка

"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского БПЛА на жилые кварталы Донецка - РИА Новости, 21.02.2025

"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского БПЛА на жилые кварталы Донецка

"Купол Донбасса" сбил украинский ударный беспилотник, атаковавший жилые кварталы Кировского района Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:06:00+03:00

2025-02-21T16:06:00+03:00

2025-02-21T16:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

кировский район

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. "Купол Донбасса" сбил украинский ударный беспилотник, атаковавший жилые кварталы Кировского района Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный дрон самолётного типа, нацеленный на жилые кварталы Кировского района Донецка", - говорится в сообщении. Беспилотник был обезврежен взрывотехниками УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств, а взрывоопасные предметы уничтожены накладным зарядом.

https://ria.ru/20240722/pushilin-1961169083.html

кировский район

россия

донецкая народная республика

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кировский район, россия, донецкая народная республика