https://ria.ru/20250221/domodedovo-2000929191.html
Суд арестовал сотрудника МВД в аэропорту "Домодедово"
Суд арестовал сотрудника МВД в аэропорту "Домодедово" - РИА Новости, 21.02.2025
Суд арестовал сотрудника МВД в аэропорту "Домодедово"
Суд арестовал сотрудника линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" по делу о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:59:00+03:00
2025-02-21T22:59:00+03:00
2025-02-21T22:59:00+03:00
происшествия
россия
москва
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Суд арестовал сотрудника линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" по делу о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Столичный суд избрал меру пресечения сотруднику линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" по делу о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере", - говорится в сообщении. Уточняется, что в качестве меры пресечения избран домашний арест. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Трандафира Константина Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда - ред.), на срок 1 месяц 30 суток", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240904/arest-1970646886.html
https://ria.ru/20210130/vzyatka-1595321086.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Россия, Москва, Домодедово (аэропорт)
Суд арестовал сотрудника МВД в аэропорту "Домодедово"
Суд в Москве арестовал сотрудника линейного управления МВД по делу о контрабанде