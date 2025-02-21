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Суд арестовал сотрудника МВД в аэропорту "Домодедово" - РИА Новости, 21.02.2025
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22:59 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/domodedovo-2000929191.html
Суд арестовал сотрудника МВД в аэропорту "Домодедово"
Суд арестовал сотрудника МВД в аэропорту "Домодедово" - РИА Новости, 21.02.2025
Суд арестовал сотрудника МВД в аэропорту "Домодедово"
Суд арестовал сотрудника линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" по делу о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:59:00+03:00
2025-02-21T22:59:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Суд арестовал сотрудника линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" по делу о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Столичный суд избрал меру пресечения сотруднику линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" по делу о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере", - говорится в сообщении. Уточняется, что в качестве меры пресечения избран домашний арест. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Трандафира Константина Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда - ред.), на срок 1 месяц 30 суток", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240904/arest-1970646886.html
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происшествия, россия, москва, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Россия, Москва, Домодедово (аэропорт)
Суд арестовал сотрудника МВД в аэропорту "Домодедово"

Суд в Москве арестовал сотрудника линейного управления МВД по делу о контрабанде

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Суд арестовал сотрудника линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" по делу о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
«
"Столичный суд избрал меру пресечения сотруднику линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" по делу о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в качестве меры пресечения избран домашний арест.
«
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Трандафира Константина Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда - ред.), на срок 1 месяц 30 суток", - говорится в сообщении.
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