СМИ: Белый дом считает, что помощь США спасла Зеленского от гибели
Axios: администрация Трампа считает, что помощь США спасла Зеленского от гибели
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа считает, что военная помощь Вашингтона спасла Владимира Зеленского от гибели, пишет портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома.
"Зеленский - актер, совершивший обычную ошибку детей, которые играют в театре: начал думать, что он тот персонаж, которого изображает на телевидении. Да, он был храбр и противостоял России. Но если бы не миллионы, которые мы потратили, он бы лежал на глубине двух метров под землей", - приводит портал слова неназванного чиновника Белого дома.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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