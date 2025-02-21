https://ria.ru/20250221/dollary-2000692100.html

В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках

В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках - РИА Новости, 21.02.2025

В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках

Власти и Центробанк РОссии не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары, все риски несут владельцы такой валюты, рассказал РИА... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:18:00+03:00

2025-02-21T06:18:00+03:00

2025-02-21T15:14:00+03:00

экономика

россия

оаэ

турция

анатолий аксаков

никита кондратьев

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963484742_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_e7c5aebc093bd291acd2cb17f29ad16a.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти и Центробанк РОссии не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары, все риски несут владельцы такой валюты, рассказал РИА Новости в преддверии весеннего туристического сезона глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью прошлого года, создавая трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказывается принимать купюры старого образца. "Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет (старые доллары. — Прим. ред.). <...> Так что это не проблема Центрального банка — это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто", — прокомментировал Аксаков. Он предположил, что, скорее всего, все ограничения исходят от США, поскольку они как эмитенты долларов определяют "правила игры на этом рынке". "Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем с точки зрения эмиссии, конвертации ее и так далее. Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой", — пояснил Аксаков.

https://ria.ru/20201121/valyuta-1585691475.html

https://ria.ru/20241207/mer-1987854424.html

россия

оаэ

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, оаэ, турция, анатолий аксаков, никита кондратьев, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)