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В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках - РИА Новости, 21.02.2025
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06:18 21.02.2025 (обновлено: 15:14 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/dollary-2000692100.html
В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках
В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках - РИА Новости, 21.02.2025
В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках
Власти и Центробанк РОссии не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары, все риски несут владельцы такой валюты, рассказал РИА... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:18:00+03:00
2025-02-21T15:14:00+03:00
экономика
россия
оаэ
турция
анатолий аксаков
никита кондратьев
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти и Центробанк РОссии не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары, все риски несут владельцы такой валюты, рассказал РИА Новости в преддверии весеннего туристического сезона глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью прошлого года, создавая трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказывается принимать купюры старого образца. "Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет (старые доллары. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Так что это не проблема Центрального банка — это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто", — прокомментировал Аксаков. Он предположил, что, скорее всего, все ограничения исходят от США, поскольку они как эмитенты долларов определяют "правила игры на этом рынке". "Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем с точки зрения эмиссии, конвертации ее и так далее. Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой", — пояснил Аксаков.
https://ria.ru/20201121/valyuta-1585691475.html
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экономика, россия, оаэ, турция, анатолий аксаков, никита кондратьев, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, ОАЭ, Турция, Анатолий Аксаков, Никита Кондратьев, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках

Депутат Аксаков: ЦБ не может решать, принимать ли банкам старые доллары

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти и Центробанк РОссии не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары, все риски несут владельцы такой валюты, рассказал РИА Новости в преддверии весеннего туристического сезона глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью прошлого года, создавая трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказывается принимать купюры старого образца.
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"Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет (старые доллары. — Прим. ред.). <...> Так что это не проблема Центрального банка — это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто", — прокомментировал Аксаков.
Он предположил, что, скорее всего, все ограничения исходят от США, поскольку они как эмитенты долларов определяют "правила игры на этом рынке".
"Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем с точки зрения эмиссии, конвертации ее и так далее. Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой", — пояснил Аксаков.
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ЭкономикаРоссияОАЭТурцияАнатолий АксаковНикита КондратьевГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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