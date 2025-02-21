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В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках
В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках - РИА Новости, 21.02.2025
В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках
Власти и ЦБ не могут решить за банки, принимать ли им старые доллары, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:03:00+03:00
2025-02-21T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти и ЦБ не могут решить за банки, принимать ли им старые доллары, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет (старые доллары. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.По его словам, все риски в этой ситуации несут владельцы иностранной валюты.Аксаков предположил, что ограничения исходят от Соединенных Штатов, поскольку они определяют "правила игры на этом рынке", будучи эмитентами долларов. "Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой", — добавил парламентарий.Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью прошлого года, создавая трудности в том числе для российских туристов. Валюту нового образца требуют в ОАЭ и Турции. В некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом.Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев отмечал, что проблема наблюдается по всему миру.
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анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), никита кондратьев, юго-восточная азия, турция, оаэ, экономика
Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Никита Кондратьев, Юго-Восточная Азия, Турция, ОАЭ, Экономика
В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках
Депутат Аксаков: ЦБ не может указывать банкам принимать старые доллары