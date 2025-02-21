https://ria.ru/20250221/dnr-2000880661.html

Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР

Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025

Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР

Бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2025

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. На записи видно, как военнослужащие устанавливают флаги у разрушенных домов.Минобороны пока что не заявляло об освобождении этого села.Как следует из недельной сводки, с 15 по 21 февраля группировка "Центр" взяла под контроль села Березовка и Надеждинка, "Восток" — Новоселку и Новоочеретоватое. Южная группировка при этом улучшила тактическое положение, нанеся поражение десяти украинским бригадам.В зоне ответственности "Юга" противник потерял за неделю:Уничтожены также семь полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html

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Российский триколор в населенном пункте Улаклы в ДНР Военнослужащие 68-го армейского корпуса группировки войск "Юг" установили российский триколор в населенном пункте Улаклы в ДНР. На кадрах, предоставленных РИА Новости, бойцы водрузили флаг у одного из домов в населенном пункте. Минобороны пока не сообщало об освобождении данного населенного пункта. 2025-02-21T18:03 true PT1M24S

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донецкая область, вооруженные силы рф, россия