https://ria.ru/20250221/dnr-2000880661.html
Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР
Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР
Бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:03:00+03:00
2025-02-21T18:03:00+03:00
2025-02-21T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая область
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000884731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1155c78c9ccfe987308d4dfaa0289238.jpg
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. На записи видно, как военнослужащие устанавливают флаги у разрушенных домов.Минобороны пока что не заявляло об освобождении этого села.Как следует из недельной сводки, с 15 по 21 февраля группировка "Центр" взяла под контроль села Березовка и Надеждинка, "Восток" — Новоселку и Новоочеретоватое. Южная группировка при этом улучшила тактическое положение, нанеся поражение десяти украинским бригадам.В зоне ответственности "Юга" противник потерял за неделю:Уничтожены также семь полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000884731_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8d6b3e0aaeea69d9c84c58e0f5a41007.jpg
Российский триколор в населенном пункте Улаклы в ДНР
Военнослужащие 68-го армейского корпуса группировки войск "Юг" установили российский триколор в населенном пункте Улаклы в ДНР. На кадрах, предоставленных РИА Новости, бойцы водрузили флаг у одного из домов в населенном пункте.
Минобороны пока не сообщало об освобождении данного населенного пункта.
2025-02-21T18:03
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая область, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая область, Вооруженные силы РФ, Россия
Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР
Бойцы группировки "Юг" водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
На записи видно, как военнослужащие устанавливают флаги у разрушенных домов.
Минобороны пока что не заявляло об освобождении этого села.
Улаклы — небольшое село в шести километрах к западу от Курахово. Взятие его под контроль позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.
Как следует из недельной сводки, с 15 по 21 февраля группировка "Центр" взяла под контроль села Березовка и Надеждинка, "Восток" — Новоселку и Новоочеретоватое. Южная группировка при этом улучшила тактическое положение, нанеся поражение десяти украинским бригадам.
В зоне ответственности "Юга" противник потерял за неделю:
- около 1365 солдат;
- 12 боевых бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113;
- 18 автомобилей;
- 19 орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства;
- четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Уничтожены также семь полевых складов боеприпасов.