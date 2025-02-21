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Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 21.02.2025 (обновлено: 20:38 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/dnr-2000880661.html
Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР
Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР
Бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2025
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специальная военная операция на украине
донецкая область
вооруженные силы рф
россия
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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. На записи видно, как военнослужащие устанавливают флаги у разрушенных домов.Минобороны пока что не заявляло об освобождении этого села.Как следует из недельной сводки, с 15 по 21 февраля группировка "Центр" взяла под контроль села Березовка и Надеждинка, "Восток" — Новоселку и Новоочеретоватое. Южная группировка при этом улучшила тактическое положение, нанеся поражение десяти украинским бригадам.В зоне ответственности "Юга" противник потерял за неделю:Уничтожены также семь полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
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Российский триколор в населенном пункте Улаклы в ДНР
Военнослужащие 68-го армейского корпуса группировки войск "Юг" установили российский триколор в населенном пункте Улаклы в ДНР. На кадрах, предоставленных РИА Новости, бойцы водрузили флаг у одного из домов в населенном пункте. Минобороны пока не сообщало об освобождении данного населенного пункта.
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донецкая область, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая область, Вооруженные силы РФ, Россия
Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР

Бойцы группировки "Юг" водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
На записи видно, как военнослужащие устанавливают флаги у разрушенных домов.
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"Не упустить момент". Генштаб наметил новые направления ударов в зоне СВО
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Минобороны пока что не заявляло об освобождении этого села.

Улаклы — небольшое село в шести километрах к западу от Курахово. Взятие его под контроль позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.

Как следует из недельной сводки, с 15 по 21 февраля группировка "Центр" взяла под контроль села Березовка и Надеждинка, "Восток" — Новоселку и Новоочеретоватое. Южная группировка при этом улучшила тактическое положение, нанеся поражение десяти украинским бригадам.
В зоне ответственности "Юга" противник потерял за неделю:
  • около 1365 солдат;
  • 12 боевых бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113;
  • 18 автомобилей;
  • 19 орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства;
  • четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Уничтожены также семь полевых складов боеприпасов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая областьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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