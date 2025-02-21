https://ria.ru/20250221/dnr-2000822164.html

Жительница Дачного в ДНР рассказала, как три месяца пряталась в подвале

Жительница Дачного в ДНР рассказала, как три месяца пряталась в подвале - РИА Новости, 21.02.2025

Жительница Дачного в ДНР рассказала, как три месяца пряталась в подвале

Жительница недавно освобожденного поселка Дачное в ДНР рассказала РИА Новости, как 5 месяцев с семьей провела в подвале, 3 из которых не выходила на улицу из-за РИА Новости, 21.02.2025

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2025-02-21T15:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Жительница недавно освобожденного поселка Дачное в ДНР рассказала РИА Новости, как 5 месяцев с семьей провела в подвале, 3 из которых не выходила на улицу из-за обстрелов ВСУ и оставленных ими мин. Об освобождении поселка Минобороны РФ сообщило 14 февраля. "Три месяца вообще из подвала не выходили. Вообще не выходили, не видели солнца, ничего. А вообще в подвале пять месяцев были", - сказала Татьяна. Магазины в Дачном закрылись еще в ноябре 2024 года, тогда же семья и перебралась жить в подвал: на улицу практически не выходили, так как везде были растяжки и мины, расставленные ВСУ, вспоминает Татьяна. Она отметила, украинские боевики, которые разговаривал на русском, относились к мирным более лояльно, а те, кто говорил по-украински, вели себя по отношению к мирным как "звери" и называли всех "ждунами". По словам Татьяны, российские военные зашли к ним 6 февраля и обещали эвакуировать. Сейчас семья - Татьяна, ее муж, дочь и зять - в гуманитарном штабе города Курахово. Также удалось вывезти часть домашних питомцев - морскую свинку и кота. В гуманитарном штабе всех накормили и оказали медицинскую помощь. Из поселка эвакуировалось ещё около 50 человек, но там еще остаются жители, сказала собеседница агентства. "Сейчас нас заберут в Донецк, на регистрацию, потом уедем в Мариуполь. Возвращаться в Дачное нет смысла", - сказала в завершении собеседница.

https://ria.ru/20250221/dnr-2000781331.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Жительница поселка Дачное рассказала, как пряталась в подвале от обстрелов ВСУ Жительница недавно освобожденного поселка Дачное в ДНР Татьяна рассказала РИА Новости, как 5 месяцев с семьей провела в подвале, 3 из которых не выходила на улицу из-за обстрелов ВСУ. Сейчас ее семья в гуманитарном штабе в Курахово. Удалось даже вывезти часть домашних питомцев – морскую свинку Машу и кота Чепушилу (на питомцев в одном кадре можно посмотреть с 46-й секунды). Татьяна подчеркнула, что, хоть и были страшные моменты, она "ждун" и уезжать в тот период не собиралась. И сейчас хочет остаться в ДНР – поехать в Мариуполь. 2025-02-21T15:25 true PT2M32S

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф