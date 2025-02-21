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Жительница Дачного в ДНР рассказала, как три месяца пряталась в подвале - РИА Новости, 21.02.2025
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15:25 21.02.2025 (обновлено: 15:40 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/dnr-2000822164.html
Жительница Дачного в ДНР рассказала, как три месяца пряталась в подвале
Жительница Дачного в ДНР рассказала, как три месяца пряталась в подвале - РИА Новости, 21.02.2025
Жительница Дачного в ДНР рассказала, как три месяца пряталась в подвале
Жительница недавно освобожденного поселка Дачное в ДНР рассказала РИА Новости, как 5 месяцев с семьей провела в подвале, 3 из которых не выходила на улицу из-за РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:25:00+03:00
2025-02-21T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Жительница недавно освобожденного поселка Дачное в ДНР рассказала РИА Новости, как 5 месяцев с семьей провела в подвале, 3 из которых не выходила на улицу из-за обстрелов ВСУ и оставленных ими мин. Об освобождении поселка Минобороны РФ сообщило 14 февраля. "Три месяца вообще из подвала не выходили. Вообще не выходили, не видели солнца, ничего. А вообще в подвале пять месяцев были", - сказала Татьяна. Магазины в Дачном закрылись еще в ноябре 2024 года, тогда же семья и перебралась жить в подвал: на улицу практически не выходили, так как везде были растяжки и мины, расставленные ВСУ, вспоминает Татьяна. Она отметила, украинские боевики, которые разговаривал на русском, относились к мирным более лояльно, а те, кто говорил по-украински, вели себя по отношению к мирным как "звери" и называли всех "ждунами". По словам Татьяны, российские военные зашли к ним 6 февраля и обещали эвакуировать. Сейчас семья - Татьяна, ее муж, дочь и зять - в гуманитарном штабе города Курахово. Также удалось вывезти часть домашних питомцев - морскую свинку и кота. В гуманитарном штабе всех накормили и оказали медицинскую помощь. Из поселка эвакуировалось ещё около 50 человек, но там еще остаются жители, сказала собеседница агентства. "Сейчас нас заберут в Донецк, на регистрацию, потом уедем в Мариуполь. Возвращаться в Дачное нет смысла", - сказала в завершении собеседница.
https://ria.ru/20250221/dnr-2000781331.html
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Жительница поселка Дачное рассказала, как пряталась в подвале от обстрелов ВСУ
Жительница недавно освобожденного поселка Дачное в ДНР Татьяна рассказала РИА Новости, как 5 месяцев с семьей провела в подвале, 3 из которых не выходила на улицу из-за обстрелов ВСУ. Сейчас ее семья в гуманитарном штабе в Курахово. Удалось даже вывезти часть домашних питомцев – морскую свинку Машу и кота Чепушилу (на питомцев в одном кадре можно посмотреть с 46-й секунды). Татьяна подчеркнула, что, хоть и были страшные моменты, она "ждун" и уезжать в тот период не собиралась. И сейчас хочет остаться в ДНР – поехать в Мариуполь.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ
Жительница Дачного в ДНР рассказала, как три месяца пряталась в подвале

Жительница освобожденного Дачного в ДНР три месяца не выходила из подвала

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Жительница недавно освобожденного поселка Дачное в ДНР рассказала РИА Новости, как 5 месяцев с семьей провела в подвале, 3 из которых не выходила на улицу из-за обстрелов ВСУ и оставленных ими мин.
Об освобождении поселка Минобороны РФ сообщило 14 февраля.
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"Три месяца вообще из подвала не выходили. Вообще не выходили, не видели солнца, ничего. А вообще в подвале пять месяцев были", - сказала Татьяна.
Магазины в Дачном закрылись еще в ноябре 2024 года, тогда же семья и перебралась жить в подвал: на улицу практически не выходили, так как везде были растяжки и мины, расставленные ВСУ, вспоминает Татьяна.
Она отметила, украинские боевики, которые разговаривал на русском, относились к мирным более лояльно, а те, кто говорил по-украински, вели себя по отношению к мирным как "звери" и называли всех "ждунами".
По словам Татьяны, российские военные зашли к ним 6 февраля и обещали эвакуировать. Сейчас семья - Татьяна, ее муж, дочь и зять - в гуманитарном штабе города Курахово. Также удалось вывезти часть домашних питомцев - морскую свинку и кота. В гуманитарном штабе всех накормили и оказали медицинскую помощь. Из поселка эвакуировалось ещё около 50 человек, но там еще остаются жители, сказала собеседница агентства.
"Сейчас нас заберут в Донецк, на регистрацию, потом уедем в Мариуполь. Возвращаться в Дачное нет смысла", - сказала в завершении собеседница.
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