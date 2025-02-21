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Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
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13:24 21.02.2025 (обновлено: 15:27 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/dnr-2000781331.html
Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР
Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные за неделю взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР, включая Новоселку, Надеждинку и Новоочеретоватое, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:24:00+03:00
2025-02-21T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские военные за неделю взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР, включая Новоселку, Надеждинку и Новоочеретоватое, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенные пункты Березовка и Надеждинка Донецкой Народной Республики", — заявило ведомство.В свою очередь, Новоселку и Новоочеретоватое заняли бойцы группировки "Восток".За минувшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием, ударными БПЛА и поразили объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу ВПК Украины.Средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29, две управляемые авиационные бомбы JDAM, 36 снарядов РСЗО HIMARS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer, снаряд РСЗО "Ураган" и противокорабельную ракету "Нептун", а также 790 беспилотников.Кроме того, 58 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские военные за неделю взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР, включая Новоселку, Надеждинку и Новоочеретоватое, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенные пункты Березовка и Надеждинка Донецкой Народной Республики", — заявило ведомство.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Надеждинка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили поселок Надеждинка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Надеждинка в ДНР

Надеждинка — небольшое село юго-западнее Красноармейска. Взятие его под контроль позволяет развивать наступление на запад к границе ДНР.

В свою очередь, Новоселку и Новоочеретоватое заняли бойцы группировки "Восток".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили села Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили села Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили села Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР
За минувшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием, ударными БПЛА и поразили объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу ВПК Украины.
Средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29, две управляемые авиационные бомбы JDAM, 36 снарядов РСЗО HIMARS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer, снаряд РСЗО "Ураган" и противокорабельную ракету "Нептун", а также 790 беспилотников.
Кроме того, 58 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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