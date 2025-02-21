https://ria.ru/20250221/dnr-2000781331.html

Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР

Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025

Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные за неделю взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР, включая Новоселку, Надеждинку и Новоочеретоватое, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:24:00+03:00

2025-02-21T13:24:00+03:00

2025-02-21T15:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские военные за неделю взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР, включая Новоселку, Надеждинку и Новоочеретоватое, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенные пункты Березовка и Надеждинка Донецкой Народной Республики", — заявило ведомство.В свою очередь, Новоселку и Новоочеретоватое заняли бойцы группировки "Восток".За минувшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием, ударными БПЛА и поразили объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу ВПК Украины.Средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29, две управляемые авиационные бомбы JDAM, 36 снарядов РСЗО HIMARS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer, снаряд РСЗО "Ураган" и противокорабельную ракету "Нептун", а также 790 беспилотников.Кроме того, 58 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Илья Абрамов

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина