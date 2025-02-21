Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские военные за неделю взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР, включая Новоселку, Надеждинку и Новоочеретоватое, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенные пункты Березовка и Надеждинка Донецкой Народной Республики", — заявило ведомство.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Надеждинка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Надеждинка в ДНР
Надеждинка — небольшое село юго-западнее Красноармейска. Взятие его под контроль позволяет развивать наступление на запад к границе ДНР.
В свою очередь, Новоселку и Новоочеретоватое заняли бойцы группировки "Восток".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили села Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили села Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР
За минувшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием, ударными БПЛА и поразили объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу ВПК Украины.
Средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29, две управляемые авиационные бомбы JDAM, 36 снарядов РСЗО HIMARS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer, снаряд РСЗО "Ураган" и противокорабельную ракету "Нептун", а также 790 беспилотников.
Кроме того, 58 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
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