Жительница Дачного в ДНР рассказала, что ВСУ не давали набрать воды
Жительница Дачного Ягодина: ВСУ не давали мирным жителям брать воду из колодцев
Беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие атаковали мирных граждан населенного пункта Дачное в ДНР с помощью БПЛА, когда местные жители пытались набрать воду из колодцев, рассказала РИА Новости жительница освобожденного РФ села Лариса Ягодина.
"Они (ВСУ - ред.) нам делали так, что мы даже воду не могли взять. До слез доходило. Идешь под обстрелами, с этими баками летят вот эти дроны, летят вот эти самые, а я иду по воду. Мне мужчина помогал брать, вот неделю-две назад, его ранило. Осколочное ранение. Хорошо жена у него медсестра была, вытащила осколок, все. А так бы насмерть. Вот как с нами там обращались", - рассказала местная жительница.
По её словам, ранее она набирала воду из колодца в соседнем доме, однако украинские боевики разрушив "угольник" (место хранение угля в частном доме - ред.) сбросами с БПЛА уничтожили таким же образом и колодец.
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"Да, да. Нас обстреливали просто-напросто. Просто-напросто обстреливали. Дрон у нас постоянно висел. Полдня не выйдешь, он постоянно за нами наблюдал. Хоть я выйду с хаты, он постоянно за нами наблюдал. Постоянно. Это ж невыносимая жизнь", - рассказала Лариса об условиях жизни в Дачном при ВСУ.
Как сообщила собеседница агентства, дроны запускали украинские боевики, занявшие соседние дома.
"Ну, они жили по хатам. Да, по хатам они жили, они бегали, бегали через хаты, и все за нами следили", - уточнила местная жительница.
Минобороны РФ 14 февраля сообщало о том, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дачное в Донбассе.