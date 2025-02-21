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Жительница Дачного в ДНР рассказала, что ВСУ не давали набрать воды - РИА Новости, 21.02.2025
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07:39 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/dnr-2000697750.html
Жительница Дачного в ДНР рассказала, что ВСУ не давали набрать воды
Жительница Дачного в ДНР рассказала, что ВСУ не давали набрать воды - РИА Новости, 21.02.2025
Жительница Дачного в ДНР рассказала, что ВСУ не давали набрать воды
Украинские военнослужащие атаковали мирных граждан населенного пункта Дачное в ДНР с помощью БПЛА, когда местные жители пытались набрать воду из колодцев,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:39:00+03:00
2025-02-21T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие атаковали мирных граждан населенного пункта Дачное в ДНР с помощью БПЛА, когда местные жители пытались набрать воду из колодцев, рассказала РИА Новости жительница освобожденного РФ села Лариса Ягодина. "Они (ВСУ - ред.) нам делали так, что мы даже воду не могли взять. До слез доходило. Идешь под обстрелами, с этими баками летят вот эти дроны, летят вот эти самые, а я иду по воду. Мне мужчина помогал брать, вот неделю-две назад, его ранило. Осколочное ранение. Хорошо жена у него медсестра была, вытащила осколок, все. А так бы насмерть. Вот как с нами там обращались", - рассказала местная жительница. По её словам, ранее она набирала воду из колодца в соседнем доме, однако украинские боевики разрушив "угольник" (место хранение угля в частном доме - ред.) сбросами с БПЛА уничтожили таким же образом и колодец. "Да, да. Нас обстреливали просто-напросто. Просто-напросто обстреливали. Дрон у нас постоянно висел. Полдня не выйдешь, он постоянно за нами наблюдал. Хоть я выйду с хаты, он постоянно за нами наблюдал. Постоянно. Это ж невыносимая жизнь", - рассказала Лариса об условиях жизни в Дачном при ВСУ. Как сообщила собеседница агентства, дроны запускали украинские боевики, занявшие соседние дома. "Ну, они жили по хатам. Да, по хатам они жили, они бегали, бегали через хаты, и все за нами следили", - уточнила местная жительница. Минобороны РФ 14 февраля сообщало о том, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дачное в Донбассе.
https://ria.ru/20250221/lisichansk-2000685175.html
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россия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительница Дачного в ДНР рассказала, что ВСУ не давали набрать воды

Жительница Дачного Ягодина: ВСУ не давали мирным жителям брать воду из колодцев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие атаковали мирных граждан населенного пункта Дачное в ДНР с помощью БПЛА, когда местные жители пытались набрать воду из колодцев, рассказала РИА Новости жительница освобожденного РФ села Лариса Ягодина.
"Они (ВСУ - ред.) нам делали так, что мы даже воду не могли взять. До слез доходило. Идешь под обстрелами, с этими баками летят вот эти дроны, летят вот эти самые, а я иду по воду. Мне мужчина помогал брать, вот неделю-две назад, его ранило. Осколочное ранение. Хорошо жена у него медсестра была, вытащила осколок, все. А так бы насмерть. Вот как с нами там обращались", - рассказала местная жительница.
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По её словам, ранее она набирала воду из колодца в соседнем доме, однако украинские боевики разрушив "угольник" (место хранение угля в частном доме - ред.) сбросами с БПЛА уничтожили таким же образом и колодец.
«
"Да, да. Нас обстреливали просто-напросто. Просто-напросто обстреливали. Дрон у нас постоянно висел. Полдня не выйдешь, он постоянно за нами наблюдал. Хоть я выйду с хаты, он постоянно за нами наблюдал. Постоянно. Это ж невыносимая жизнь", - рассказала Лариса об условиях жизни в Дачном при ВСУ.
Как сообщила собеседница агентства, дроны запускали украинские боевики, занявшие соседние дома.
"Ну, они жили по хатам. Да, по хатам они жили, они бегали, бегали через хаты, и все за нами следили", - уточнила местная жительница.
Минобороны РФ 14 февраля сообщало о том, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дачное в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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