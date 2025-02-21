https://ria.ru/20250221/diversiya-2000869323.html

Жителя Подольска осудили за диверсию по заданию Киева и попытку сжечь Коран

Жителя Подольска осудили за диверсию по заданию Киева и попытку сжечь Коран - РИА Новости, 21.02.2025

Жителя Подольска осудили за диверсию по заданию Киева и попытку сжечь Коран

Жителя Подольска осудили на 15 лет за госизмену — по указанию из Киева он устроил диверсию на железной дороге, а потом должен был сжечь Коран, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:37:00+03:00

2025-02-21T17:37:00+03:00

2025-02-21T20:12:00+03:00

происшествия

россия

подольск

московский областной суд

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000867906_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95ebfa4591646c5dcde04749bf289d64.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жителя Подольска осудили на 15 лет за госизмену — по указанию из Киева он устроил диверсию на железной дороге, а потом должен был сжечь Коран, сообщили в управлении ФСБ по Москве и области. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина России Болдырева Романа Рафаиловича, 2000 года рождения", — говорится в релизе.Его обвиняли по статьям "Государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против безопасности России" и Диверсия". Московский областной суд признал подсудимого виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы, из которых три года он будет отбывать в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Как установил суд, Болдырев познакомился через чат-бот с украинкой и несколько недель переписывался с ней и обменивался фотографиями. В начале февраля прошлого года через аккаунт девушки с ним связался мужчина, который представился сотрудником Главного управления разведки украинского Минобороны. Угрожая Болдыреву расправой и обнародованием интимной переписки, он потребовал устроить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Московского региона. В результате Болдырев поджег релейный шкаф на перегоне Подольск — Гривно Курского направления железной дороги, после чего должен был демонстративно сжечь Коран в Москве, но не успел — его задержали.Приговор пока не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20250221/fsb-2000698006.html

https://ria.ru/20250217/sk-1999772459.html

россия

подольск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оглашение приговора жителю Подольска, устроившего диверсию на железной дороге в Подмосковье Житель Подольска приговорен к 15 годам колонии по статье о госизмене: по указанию из Киева он устроил диверсию на ж/д, а потом должен был сжечь Коран, но не успел, его задержали. 2025-02-21T17:37 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, подольск, московский областной суд, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)