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Жителя Подольска осудили за диверсию по заданию Киева и попытку сжечь Коран - РИА Новости, 21.02.2025
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17:37 21.02.2025 (обновлено: 20:12 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/diversiya-2000869323.html
Жителя Подольска осудили за диверсию по заданию Киева и попытку сжечь Коран
Жителя Подольска осудили за диверсию по заданию Киева и попытку сжечь Коран - РИА Новости, 21.02.2025
Жителя Подольска осудили за диверсию по заданию Киева и попытку сжечь Коран
Жителя Подольска осудили на 15 лет за госизмену — по указанию из Киева он устроил диверсию на железной дороге, а потом должен был сжечь Коран, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:37:00+03:00
2025-02-21T20:12:00+03:00
происшествия
россия
подольск
московский областной суд
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жителя Подольска осудили на 15 лет за госизмену — по указанию из Киева он устроил диверсию на железной дороге, а потом должен был сжечь Коран, сообщили в управлении ФСБ по Москве и области. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина России Болдырева Романа Рафаиловича, 2000 года рождения", — говорится в релизе.Его обвиняли по статьям "Государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против безопасности России" и Диверсия". Московский областной суд признал подсудимого виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы, из которых три года он будет отбывать в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Как установил суд, Болдырев познакомился через чат-бот с украинкой и несколько недель переписывался с ней и обменивался фотографиями. В начале февраля прошлого года через аккаунт девушки с ним связался мужчина, который представился сотрудником Главного управления разведки украинского Минобороны. Угрожая Болдыреву расправой и обнародованием интимной переписки, он потребовал устроить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Московского региона. В результате Болдырев поджег релейный шкаф на перегоне Подольск — Гривно Курского направления железной дороги, после чего должен был демонстративно сжечь Коран в Москве, но не успел — его задержали.Приговор пока не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250221/fsb-2000698006.html
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Оглашение приговора жителю Подольска, устроившего диверсию на железной дороге в Подмосковье
Житель Подольска приговорен к 15 годам колонии по статье о госизмене: по указанию из Киева он устроил диверсию на ж/д, а потом должен был сжечь Коран, но не успел, его задержали.
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происшествия, россия, подольск, московский областной суд, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Подольск, Московский областной суд, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Подольска осудили за диверсию по заданию Киева и попытку сжечь Коран

Подольчанин получил 15 лет за диверсию по заданию Киева и попытку сжечь Коран

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жителя Подольска осудили на 15 лет за госизмену — по указанию из Киева он устроил диверсию на железной дороге, а потом должен был сжечь Коран, сообщили в управлении ФСБ по Москве и области.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина России Болдырева Романа Рафаиловича, 2000 года рождения", — говорится в релизе.
Его обвиняли по статьям "Государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против безопасности России" и Диверсия". Московский областной суд признал подсудимого виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы, из которых три года он будет отбывать в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.
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Как установил суд, Болдырев познакомился через чат-бот с украинкой и несколько недель переписывался с ней и обменивался фотографиями. В начале февраля прошлого года через аккаунт девушки с ним связался мужчина, который представился сотрудником Главного управления разведки украинского Минобороны. Угрожая Болдыреву расправой и обнародованием интимной переписки, он потребовал устроить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Московского региона.
В результате Болдырев поджег релейный шкаф на перегоне Подольск — Гривно Курского направления железной дороги, после чего должен был демонстративно сжечь Коран в Москве, но не успел — его задержали.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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