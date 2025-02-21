https://ria.ru/20250221/diversanty-2000703402.html

Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов

Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов - РИА Новости, 21.02.2025

Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов

ФСБ показала видео с признаниями задержанных и впоследствии осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:29:00+03:00

2025-02-21T08:29:00+03:00

2025-02-21T08:30:00+03:00

россия

украина

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФСБ показала видео с признаниями задержанных и впоследствии осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины. Ранее ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан РФ из шести регионов, хотевших "быстрых заработков", совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных; эти лица, по указке Киева также поджигавшие объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, по приговору суда получили от 16 до 22 лет. На видео диверсанты рассказывают, какие преступления совершили в разных регионах России и на разных объектах. Один из них признал, что три раза поджигал релейные ящики на железной дороге. Другой рассказал, что по заданию военной разведки Украины также должен был поджечь релейный шкаф.

https://ria.ru/20250114/terakty-1993585925.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признания задержанных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных и осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины. 2025-02-21T08:29 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия