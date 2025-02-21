https://ria.ru/20250221/diversanty-2000703402.html
Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов
Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов - РИА Новости, 21.02.2025
Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов
ФСБ показала видео с признаниями задержанных и впоследствии осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:29:00+03:00
2025-02-21T08:29:00+03:00
2025-02-21T08:30:00+03:00
россия
украина
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФСБ показала видео с признаниями задержанных и впоследствии осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины. Ранее ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан РФ из шести регионов, хотевших "быстрых заработков", совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных; эти лица, по указке Киева также поджигавшие объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, по приговору суда получили от 16 до 22 лет. На видео диверсанты рассказывают, какие преступления совершили в разных регионах России и на разных объектах. Один из них признал, что три раза поджигал релейные ящики на железной дороге. Другой рассказал, что по заданию военной разведки Украины также должен был поджечь релейный шкаф.
https://ria.ru/20250114/terakty-1993585925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Признания задержанных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины
ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных и осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины.
2025-02-21T08:29
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов
ФСБ показала видео с признаниями задержанных и осужденных украинских диверсантов