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Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов - РИА Новости, 21.02.2025
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08:29 21.02.2025 (обновлено: 08:30 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/diversanty-2000703402.html
Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов
Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов - РИА Новости, 21.02.2025
Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов
ФСБ показала видео с признаниями задержанных и впоследствии осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:29:00+03:00
2025-02-21T08:30:00+03:00
россия
украина
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФСБ показала видео с признаниями задержанных и впоследствии осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины. Ранее ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан РФ из шести регионов, хотевших "быстрых заработков", совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных; эти лица, по указке Киева также поджигавшие объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, по приговору суда получили от 16 до 22 лет. На видео диверсанты рассказывают, какие преступления совершили в разных регионах России и на разных объектах. Один из них признал, что три раза поджигал релейные ящики на железной дороге. Другой рассказал, что по заданию военной разведки Украины также должен был поджечь релейный шкаф.
https://ria.ru/20250114/terakty-1993585925.html
россия
украина
киев
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Признания задержанных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины
ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных и осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины.
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россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов

ФСБ показала видео с признаниями задержанных и осужденных украинских диверсантов

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФСБ показала видео с признаниями задержанных и впоследствии осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины.
Ранее ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан РФ из шести регионов, хотевших "быстрых заработков", совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных; эти лица, по указке Киева также поджигавшие объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, по приговору суда получили от 16 до 22 лет.
На видео диверсанты рассказывают, какие преступления совершили в разных регионах России и на разных объектах.
Один из них признал, что три раза поджигал релейные ящики на железной дороге. Другой рассказал, что по заданию военной разведки Украины также должен был поджечь релейный шкаф.
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РоссияУкраинаКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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