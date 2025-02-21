Лидер Восточного Тимора заявил, что является большим поклонником Лаврова
Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта рассказал о первой встрече с Лавровым
© AP Photo / Kandhi BarnezЖозе Рамуш-Орта
© AP Photo / Kandhi Barnez
Жозе Рамуш-Орта. Архивное фото
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта дал первое в истории интервью российскому СМИ в качестве лидера страны, в котором он признался РИА Новости, что является большим поклонником главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Президент рассказал, что впервые встретился с Лавровым, когда сам был министром иностранных дел Восточного Тимора в 2005 году.
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"Это произошло во Вьентьяне, в Лаосской Народно-Демократической Республике, когда Восточный Тимор впервые участвовал в региональном форуме АСЕАН. Это был форум АСЕАН по безопасности, я тогда сидел рядом с Лавровым, и мы почти все время болтали, может быть, два часа", - отметил политик.
"И вот я поехал в Москву, встретился с Лавровым. Я поехал не один, у меня была команда из 16-ти очень высокопоставленных сотрудников ООН. Все на уровне помощника генерального секретаря или директора департамента, и все приехали, чтобы послушать Лаврова, но также и многих других представителей российской власти, ученых и так далее. И я большой поклонник Лаврова. Я думаю, что большинство дипломатов в мире всегда с удовольствием слушают его", - отметил Рамуш-Орта.
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