https://ria.ru/20250221/diplomatiya-2000690934.html

Лидер Восточного Тимора заявил, что является большим поклонником Лаврова

Лидер Восточного Тимора заявил, что является большим поклонником Лаврова - РИА Новости, 21.02.2025

Лидер Восточного Тимора заявил, что является большим поклонником Лаврова

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта дал первое в истории интервью российскому СМИ в качестве лидера страны, в котором он признался РИА Новости, что... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:02:00+03:00

2025-02-21T06:02:00+03:00

2025-02-21T06:22:00+03:00

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жозе рамуш-орта

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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта дал первое в истории интервью российскому СМИ в качестве лидера страны, в котором он признался РИА Новости, что является большим поклонником главы МИД РФ Сергея Лаврова. Президент рассказал, что впервые встретился с Лавровым, когда сам был министром иностранных дел Восточного Тимора в 2005 году. "Это произошло во Вьентьяне, в Лаосской Народно-Демократической Республике, когда Восточный Тимор впервые участвовал в региональном форуме АСЕАН. Это был форум АСЕАН по безопасности, я тогда сидел рядом с Лавровым, и мы почти все время болтали, может быть, два часа", - отметил политик. По его словам, второй раз с Лавровым он встретился во время визита в Москву в 2014 году в качестве председателя Независимой группы высокого уровня по миротворческим операциям ООН. "И вот я поехал в Москву, встретился с Лавровым. Я поехал не один, у меня была команда из 16-ти очень высокопоставленных сотрудников ООН. Все на уровне помощника генерального секретаря или директора департамента, и все приехали, чтобы послушать Лаврова, но также и многих других представителей российской власти, ученых и так далее. И я большой поклонник Лаврова. Я думаю, что большинство дипломатов в мире всегда с удовольствием слушают его", - отметил Рамуш-Орта.

https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000159505.html

https://ria.ru/20200415/1570099452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

восточный тимор, москва, россия, сергей лавров, оон, в мире, жозе рамуш-орта