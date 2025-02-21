https://ria.ru/20250221/dietolog-2000684038.html

Диетолог рассказала, как правильно ужинать

Диетолог рассказала, как правильно ужинать - РИА Новости, 21.02.2025

Диетолог рассказала, как правильно ужинать

Ужинать необходимо не позднее чем за 3,5-4 часа до сна, при этом прием пищи должен быть легким, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T03:20:00+03:00

2025-02-21T03:20:00+03:00

2025-02-21T12:00:00+03:00

общество

москва

антонина стародубова

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ужинать необходимо не позднее чем за 3,5-4 часа до сна, при этом прием пищи должен быть легким, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. "Еще раз хочется напомнить о необходимости избегать обильной еды в позднее время суток и на ночь. Ужин должен быть достаточно ранним, за 3,5-4 часа до сна, легким, и составлять не более 20 процентов от общей калорийности рациона", — рассказала Стародубова. Она отметила, что при желании за полтора-два часа до сна возможен небольшой перекус в счет калорийности ужина. Это может быть небольшая порция кефира или несладкого йогурта пониженной жирности. "Пищу рекомендуется принимать в одно и то же время, кроме трех основных приемов пищи — завтрака, обеда и ужина — при желании можно организовать два небольших перекуса", — уточнила диетолог.При этом не менее 60 процентов от общей калорийности рациона должно приходиться на первую половину дня, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250217/ovoschi-1999738534.html

https://ria.ru/20250214/dietolog-1999269486.html

москва

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, антонина стародубова