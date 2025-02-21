Диетолог рассказала, как правильно ужинать
Диетолог Стародубова: ужинать нужно не позднее чем за 3,5-4 часа до сна
Рыба с картофелем. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ужинать необходимо не позднее чем за 3,5-4 часа до сна, при этом прием пищи должен быть легким, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Еще раз хочется напомнить о необходимости избегать обильной еды в позднее время суток и на ночь. Ужин должен быть достаточно ранним, за 3,5-4 часа до сна, легким, и составлять не более 20 процентов от общей калорийности рациона", — рассказала Стародубова.
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Она отметила, что при желании за полтора-два часа до сна возможен небольшой перекус в счет калорийности ужина. Это может быть небольшая порция кефира или несладкого йогурта пониженной жирности.
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"Пищу рекомендуется принимать в одно и то же время, кроме трех основных приемов пищи — завтрака, обеда и ужина — при желании можно организовать два небольших перекуса", — уточнила диетолог.
При этом не менее 60 процентов от общей калорийности рациона должно приходиться на первую половину дня, заключила собеседница агентства.
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