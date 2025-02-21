https://ria.ru/20250221/deputaty-2000742377.html
Брянские депутаты доставили почти тонну гуманитарной помощи
Брянские депутаты доставили почти тонну гуманитарной помощи - РИА Новости, 21.02.2025
Брянские депутаты доставили почти тонну гуманитарной помощи
Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот сообщил о доставке почти тонны гуманитарной помощи бойцам, служащим в группировке прикрытия государственной РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:34:00+03:00
2025-02-21T11:34:00+03:00
2025-02-21T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот сообщил о доставке почти тонны гуманитарной помощи бойцам, служащим в группировке прикрытия государственной границы "Брянск", в составе груза – конфеты и печенье к празднику. "Накануне праздника доблести, мужества и героизма – Дня защитника Отечества – передал гуманитарный груз военнослужащим батальона группировки прикрытия госграницы "Брянск". Партию коробок с подписью "От женщин Брянской областной думы" доставили в расположение части вместе с главой администрации Стародубского муниципального округа Подольным Александром Владимировичем. В них – около тонны кондитерских изделий: конфеты, печенье, сухари, сушки, вафли", – написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Как отметил Суббот, позаботились о том, чтобы на праздничном столе у бойцов были вкусные угощения, сотрудники аппарата Брянской областной думы. Они решили в этом году не организовывать поздравительные мероприятия для коллектива, а вместо этого провели гуманитарную акцию и закупили военнослужащим подарки. "Поблагодарил бойцов за службу Отечеству и передал теплые поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, крепости духа и скорейшей Победы – а она обязательно будет за нами!" – добавил Суббот.
https://ria.ru/20250221/moskva-2000731327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, брянская областная дума, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Здоровье - Общество, Брянская областная Дума, СВО, Гуманитарная помощь
Брянские депутаты доставили почти тонну гуманитарной помощи
Брянские депутаты доставили почти тонну гумпомощи бойцам группировки "Брянск"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот сообщил о доставке почти тонны гуманитарной помощи бойцам, служащим в группировке прикрытия государственной границы "Брянск", в составе груза – конфеты и печенье к празднику.
"Накануне праздника доблести, мужества и героизма – Дня защитника Отечества – передал гуманитарный груз военнослужащим батальона группировки прикрытия госграницы "Брянск". Партию коробок с подписью "От женщин Брянской областной думы" доставили в расположение части вместе с главой администрации Стародубского муниципального округа Подольным Александром Владимировичем. В них – около тонны кондитерских изделий: конфеты, печенье, сухари, сушки, вафли", – написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Как отметил Суббот, позаботились о том, чтобы на праздничном столе у бойцов были вкусные угощения, сотрудники аппарата Брянской областной думы
. Они решили в этом году не организовывать поздравительные мероприятия для коллектива, а вместо этого провели гуманитарную акцию и закупили военнослужащим подарки.
"Поблагодарил бойцов за службу Отечеству и передал теплые поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, крепости духа и скорейшей Победы – а она обязательно будет за нами!" – добавил Суббот.