https://ria.ru/20250221/deputaty-2000742377.html

Брянские депутаты доставили почти тонну гуманитарной помощи

Брянские депутаты доставили почти тонну гуманитарной помощи - РИА Новости, 21.02.2025

Брянские депутаты доставили почти тонну гуманитарной помощи

Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот сообщил о доставке почти тонны гуманитарной помощи бойцам, служащим в группировке прикрытия государственной РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:34:00+03:00

2025-02-21T11:34:00+03:00

2025-02-21T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот сообщил о доставке почти тонны гуманитарной помощи бойцам, служащим в группировке прикрытия государственной границы "Брянск", в составе груза – конфеты и печенье к празднику. "Накануне праздника доблести, мужества и героизма – Дня защитника Отечества – передал гуманитарный груз военнослужащим батальона группировки прикрытия госграницы "Брянск". Партию коробок с подписью "От женщин Брянской областной думы" доставили в расположение части вместе с главой администрации Стародубского муниципального округа Подольным Александром Владимировичем. В них – около тонны кондитерских изделий: конфеты, печенье, сухари, сушки, вафли", – написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Как отметил Суббот, позаботились о том, чтобы на праздничном столе у бойцов были вкусные угощения, сотрудники аппарата Брянской областной думы. Они решили в этом году не организовывать поздравительные мероприятия для коллектива, а вместо этого провели гуманитарную акцию и закупили военнослужащим подарки. "Поблагодарил бойцов за службу Отечеству и передал теплые поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, крепости духа и скорейшей Победы – а она обязательно будет за нами!" – добавил Суббот.

https://ria.ru/20250221/moskva-2000731327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, брянская областная дума, сво, гуманитарная помощь