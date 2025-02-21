https://ria.ru/20250221/delo-2000928456.html

СК возбудил дело после обрушения лестничного пролета в Энгельсе

СК возбудил дело после обрушения лестничного пролета в Энгельсе - РИА Новости, 21.02.2025

СК возбудил дело после обрушения лестничного пролета в Энгельсе

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения лестничного пролета в подъезде многоквартирного дома в Энгельсе -... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T22:52:00+03:00

2025-02-21T22:52:00+03:00

2025-02-21T22:52:00+03:00

происшествия

россия

энгельс

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg

САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения лестничного пролета в подъезде многоквартирного дома в Энгельсе - городе-спутнике Саратова, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее районная администрация сообщили, что лестничный марш обрушился на первом этаже во втором подъезде дома по адресу: улица Ломоносова, 15. В результате никто не пострадал, управляющая организация восстановит лестницу в ближайшее время. Прокуратура проводит проверку по факту нарушения жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного дома. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ)... В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу правовой оценки действиям ответственных лиц", - говорится в Telegram-канале СУСК. Санкции этой статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. И.о. главы Энгельсского района Максим Леонов отметил, что ситуация с обрушением лестничного пролета в подъезде дома на улице Ломоносова была рассмотрена в пятницу на очередном штабе по благоустройству района. "В настоящий момент установлен временный лестничный марш. Электроснабжение восстановлено. Поставил задачу за выходные провести бетонирование основания для восстановления постоянного входа в подъезд", - написал Леонов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250220/pozhar-2000472820.html

https://ria.ru/20250213/shakhta-1999031744.html

https://ria.ru/20250207/obrushenie-1997865907.html

россия

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, энгельс, следственный комитет россии (ск рф)