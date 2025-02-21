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СК возбудил дело после обрушения лестничного пролета в Энгельсе - РИА Новости, 21.02.2025
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22:52 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/delo-2000928456.html
СК возбудил дело после обрушения лестничного пролета в Энгельсе
СК возбудил дело после обрушения лестничного пролета в Энгельсе - РИА Новости, 21.02.2025
СК возбудил дело после обрушения лестничного пролета в Энгельсе
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения лестничного пролета в подъезде многоквартирного дома в Энгельсе -... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:52:00+03:00
2025-02-21T22:52:00+03:00
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САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения лестничного пролета в подъезде многоквартирного дома в Энгельсе - городе-спутнике Саратова, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее районная администрация сообщили, что лестничный марш обрушился на первом этаже во втором подъезде дома по адресу: улица Ломоносова, 15. В результате никто не пострадал, управляющая организация восстановит лестницу в ближайшее время. Прокуратура проводит проверку по факту нарушения жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного дома. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ)... В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу правовой оценки действиям ответственных лиц", - говорится в Telegram-канале СУСК. Санкции этой статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. И.о. главы Энгельсского района Максим Леонов отметил, что ситуация с обрушением лестничного пролета в подъезде дома на улице Ломоносова была рассмотрена в пятницу на очередном штабе по благоустройству района. "В настоящий момент установлен временный лестничный марш. Электроснабжение восстановлено. Поставил задачу за выходные провести бетонирование основания для восстановления постоянного входа в подъезд", - написал Леонов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000472820.html
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происшествия, россия, энгельс, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Энгельс, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после обрушения лестничного пролета в Энгельсе

СК завел дело о небезопасных услугах после обрушения лестницы в доме в Энгельсе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения лестничного пролета в подъезде многоквартирного дома в Энгельсе - городе-спутнике Саратова, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее районная администрация сообщили, что лестничный марш обрушился на первом этаже во втором подъезде дома по адресу: улица Ломоносова, 15. В результате никто не пострадал, управляющая организация восстановит лестницу в ближайшее время. Прокуратура проводит проверку по факту нарушения жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного дома.
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"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ)... В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу правовой оценки действиям ответственных лиц", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Санкции этой статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.
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И.о. главы Энгельсского района Максим Леонов отметил, что ситуация с обрушением лестничного пролета в подъезде дома на улице Ломоносова была рассмотрена в пятницу на очередном штабе по благоустройству района.
«
"В настоящий момент установлен временный лестничный марш. Электроснабжение восстановлено. Поставил задачу за выходные провести бетонирование основания для восстановления постоянного входа в подъезд", - написал Леонов в Telegram-канале.
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