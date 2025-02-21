https://ria.ru/20250221/dagestan-2000748118.html

В Дагестане директора школы заподозрили в присваивании продуктов питания

В Дагестане директора школы заподозрили в присваивании продуктов питания - РИА Новости, 21.02.2025

В Дагестане директора школы заподозрили в присваивании продуктов питания

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против директора школы в городе Буйнакске, которая подозревается в присвоении продуктов питания, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:47:00+03:00

2025-02-21T11:47:00+03:00

2025-02-21T11:47:00+03:00

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буйнакск

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МАХАЧКАЛА, 21 фев - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против директора школы в городе Буйнакске, которая подозревается в присвоении продуктов питания, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора общеобразовательного учреждения города Буйнакска, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК РФ (присвоение и служебный подлог). По версии следствия, подозреваемая… вносила изменения в официальные документы о выдаче продуктов питания, предназначенных для учеников… с завышением фактически выданных продуктов, а образовавшуюся разницу присваивала", – говорится в сообщении. Всего, по данным следствия, директор присвоила продукты на более чем 924 тысячи рублей.

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происшествия, буйнакск, россия, следственный комитет россии (ск рф)