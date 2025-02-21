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В Дагестане директора школы заподозрили в присваивании продуктов питания - РИА Новости, 21.02.2025
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11:47 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/dagestan-2000748118.html
В Дагестане директора школы заподозрили в присваивании продуктов питания
В Дагестане директора школы заподозрили в присваивании продуктов питания - РИА Новости, 21.02.2025
В Дагестане директора школы заподозрили в присваивании продуктов питания
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против директора школы в городе Буйнакске, которая подозревается в присвоении продуктов питания, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:47:00+03:00
2025-02-21T11:47:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 21 фев - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против директора школы в городе Буйнакске, которая подозревается в присвоении продуктов питания, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора общеобразовательного учреждения города Буйнакска, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК РФ (присвоение и служебный подлог). По версии следствия, подозреваемая… вносила изменения в официальные документы о выдаче продуктов питания, предназначенных для учеников… с завышением фактически выданных продуктов, а образовавшуюся разницу присваивала", – говорится в сообщении. Всего, по данным следствия, директор присвоила продукты на более чем 924 тысячи рублей.
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происшествия, буйнакск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Буйнакск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане директора школы заподозрили в присваивании продуктов питания

СК: в Дагестане директор школы присваивала предназначенные для учеников продукты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 21 фев - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против директора школы в городе Буйнакске, которая подозревается в присвоении продуктов питания, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении директора общеобразовательного учреждения города Буйнакска, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК РФ (присвоение и служебный подлог). По версии следствия, подозреваемая… вносила изменения в официальные документы о выдаче продуктов питания, предназначенных для учеников… с завышением фактически выданных продуктов, а образовавшуюся разницу присваивала", – говорится в сообщении.
Всего, по данным следствия, директор присвоила продукты на более чем 924 тысячи рублей.
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