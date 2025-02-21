https://ria.ru/20250221/dagestan-2000748118.html
В Дагестане директора школы заподозрили в присваивании продуктов питания
В Дагестане директора школы заподозрили в присваивании продуктов питания - РИА Новости, 21.02.2025
В Дагестане директора школы заподозрили в присваивании продуктов питания
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против директора школы в городе Буйнакске, которая подозревается в присвоении продуктов питания, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:47:00+03:00
2025-02-21T11:47:00+03:00
2025-02-21T11:47:00+03:00
происшествия
буйнакск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_40:0:2449:1355_1920x0_80_0_0_e19d8cb8b91c97a64e6eda58311afabc.jpg
МАХАЧКАЛА, 21 фев - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против директора школы в городе Буйнакске, которая подозревается в присвоении продуктов питания, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора общеобразовательного учреждения города Буйнакска, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК РФ (присвоение и служебный подлог). По версии следствия, подозреваемая… вносила изменения в официальные документы о выдаче продуктов питания, предназначенных для учеников… с завышением фактически выданных продуктов, а образовавшуюся разницу присваивала", – говорится в сообщении. Всего, по данным следствия, директор присвоила продукты на более чем 924 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250201/dagestan-1996845305.html
буйнакск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_341:0:2148:1355_1920x0_80_0_0_e3a92921066f34c9f47f654cf3bbcab8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, буйнакск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Буйнакск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане директора школы заподозрили в присваивании продуктов питания
СК: в Дагестане директор школы присваивала предназначенные для учеников продукты