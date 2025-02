https://ria.ru/20250221/cloudflare-2000820937.html

Cloudflare внесли в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор принудительно внес американскую компанию Cloudflare в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 21.02.2025

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роскомнадзор принудительно внес американскую компанию Cloudflare в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. Cloudflare - американская компания, основанная в 2009 году. Предоставляет услуги CDN (сетевая инфраструктура, обеспечивающая быструю доставку контента), защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS. Первый в России сервер Cloudflare был открыт в 2016 году. "В связи с тем, что вступившим в силу постановлением суда установлен факт повторного неисполнения обязанности по представлению в Роскомнадзор уведомления о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ, компания Cloudflare, Inc. 19 февраля 2025 года принудительно включена в реестр ОРИ", - сообщили в ведомстве. Там объяснили, что согласно постановлению правительства РФ, со дня получения требования Роскомнадзора компания обязана в течение 10 рабочих дней уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ. В свою очередь в 2023 и 2024 годах Роскомнадзор на основании обращений ФСБ России направил в адрес иностранной компании Cloudflare, Inc. требования о необходимости уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ. "Иностранная компания Cloudflare, Inc. дважды не исполнила обязанность по уведомлению Роскомнадзора о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ. За неисполнение указанной обязанности компании были назначены административные штрафы в размере 100 тысяч рублей и 1 миллиона рублей", - добавили там. В ноябре прошлого года Роскомнадзор рекомендовал владельцам интернет-ресурсов в РФ отказаться от CDN-сервиса компании Cloudflare, которая использует технологии для обхода ограничений доступа к запрещенной информации. РКН указал, что использование соответствующей технологии нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ). Также служба посоветовала использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак.

