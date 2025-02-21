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Чернышенко посетил выставку на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025
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05:14 21.02.2025 (обновлено: 12:30 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/chernyshenko-2000689297.html
Чернышенко посетил выставку на Форуме будущих технологий
Чернышенко посетил выставку на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025
Чернышенко посетил выставку на Форуме будущих технологий
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил в столице выставку на Форуме будущих технологий. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:14:00+03:00
2025-02-21T12:30:00+03:00
технологии
россия
москва
дмитрий чернышенко
алексей лихачев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
газпромбанк
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил в столице выставку на Форуме будущих технологий. В ходе осмотра зампреду правительства Минпромторг представил проект "Новые материалы и химия". Чернышенко показали изделия из титана, в том числе медицинские, а также стимуляторы роста растений. "Крайне важно, чтобы Россия обеспечивала свой суверенитет, в том числе и по добыче полезных ископаемых, для нужд нашей промышленности. Крайне важно формировать направления и инвестировать в науку: обработку этих материалов, создание технологий на основе этих материалов", - сказал вице-премьер. Говоря о применении искусственного интеллекта в области науки, Чернышенко отметил, что ученым крайне важно дать возможность массово использовать эти технологии. Вице-премьер предложил провести опрос среди людей, работающих в научной сфере, чтобы понять их запросы. "Давайте мы вам поможем провести опрос среди всех ученых, которые занимаются химией, новыми материалами, созданием новых веществ, чтобы они в соответствии со своим традиционным опытом и путем исследователей поделились информацией, что им на самом деле важно", - добавил он. В ходе осмотра стенда компании "Росатом" глава корпорации Алексей Лихачев показал зампреда правительства хоккейную клюшку из углеродного волокна, которую Чернышенко проверил на прочность. Газпромбанк представил сразу несколько высокотехнологичных разработок российских стартапов. Компании "Прокерамика" и "М-Шейп" продемонстрировали на стенде титановые и стальные протезы межпозвоночных дисков, напечатанные при помощи 3D-технологий. "Сейчас в условиях СВО, когда очень много требуется для операций и для создания имплантов для восстановления потерянных частей - кости, конечности. Необходимо это ускорить", - заявил Чернышенко. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
https://ria.ru/20250208/rossija-1998114812.html
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технологии, россия, москва, дмитрий чернышенко, алексей лихачев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпромбанк
Технологии, Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Алексей Лихачев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Газпромбанк
Чернышенко посетил выставку на Форуме будущих технологий

Чернышенко посетил в Москве выставку на Форуме будущих технологий

© Фото : Правительство РоссииВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения выставки на Форуме будущих технологий. 21 февраля 2025
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения выставки на Форуме будущих технологий. 21 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Правительство России
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения выставки на Форуме будущих технологий. 21 февраля 2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил в столице выставку на Форуме будущих технологий.
В ходе осмотра зампреду правительства Минпромторг представил проект "Новые материалы и химия". Чернышенко показали изделия из титана, в том числе медицинские, а также стимуляторы роста растений.
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"Крайне важно, чтобы Россия обеспечивала свой суверенитет, в том числе и по добыче полезных ископаемых, для нужд нашей промышленности. Крайне важно формировать направления и инвестировать в науку: обработку этих материалов, создание технологий на основе этих материалов", - сказал вице-премьер.
Говоря о применении искусственного интеллекта в области науки, Чернышенко отметил, что ученым крайне важно дать возможность массово использовать эти технологии. Вице-премьер предложил провести опрос среди людей, работающих в научной сфере, чтобы понять их запросы.
"Давайте мы вам поможем провести опрос среди всех ученых, которые занимаются химией, новыми материалами, созданием новых веществ, чтобы они в соответствии со своим традиционным опытом и путем исследователей поделились информацией, что им на самом деле важно", - добавил он.
В ходе осмотра стенда компании "Росатом" глава корпорации Алексей Лихачев показал зампреда правительства хоккейную клюшку из углеродного волокна, которую Чернышенко проверил на прочность.
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Газпромбанк представил сразу несколько высокотехнологичных разработок российских стартапов. Компании "Прокерамика" и "М-Шейп" продемонстрировали на стенде титановые и стальные протезы межпозвоночных дисков, напечатанные при помощи 3D-технологий.
"Сейчас в условиях СВО, когда очень много требуется для операций и для создания имплантов для восстановления потерянных частей - кости, конечности. Необходимо это ускорить", - заявил Чернышенко.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
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ТехнологииРоссияМоскваДмитрий ЧернышенкоАлексей ЛихачевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Газпромбанк
 
 
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