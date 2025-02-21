Чернышенко посетил выставку на Форуме будущих технологий
Чернышенко посетил в Москве выставку на Форуме будущих технологий
© Фото : Правительство РоссииВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения выставки на Форуме будущих технологий. 21 февраля 2025
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения выставки на Форуме будущих технологий. 21 февраля 2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил в столице выставку на Форуме будущих технологий.
В ходе осмотра зампреду правительства Минпромторг представил проект "Новые материалы и химия". Чернышенко показали изделия из титана, в том числе медицинские, а также стимуляторы роста растений.
"Крайне важно, чтобы Россия обеспечивала свой суверенитет, в том числе и по добыче полезных ископаемых, для нужд нашей промышленности. Крайне важно формировать направления и инвестировать в науку: обработку этих материалов, создание технологий на основе этих материалов", - сказал вице-премьер.
Говоря о применении искусственного интеллекта в области науки, Чернышенко отметил, что ученым крайне важно дать возможность массово использовать эти технологии. Вице-премьер предложил провести опрос среди людей, работающих в научной сфере, чтобы понять их запросы.
"Давайте мы вам поможем провести опрос среди всех ученых, которые занимаются химией, новыми материалами, созданием новых веществ, чтобы они в соответствии со своим традиционным опытом и путем исследователей поделились информацией, что им на самом деле важно", - добавил он.
В ходе осмотра стенда компании "Росатом" глава корпорации Алексей Лихачев показал зампреда правительства хоккейную клюшку из углеродного волокна, которую Чернышенко проверил на прочность.
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Газпромбанк представил сразу несколько высокотехнологичных разработок российских стартапов. Компании "Прокерамика" и "М-Шейп" продемонстрировали на стенде титановые и стальные протезы межпозвоночных дисков, напечатанные при помощи 3D-технологий.
"Сейчас в условиях СВО, когда очень много требуется для операций и для создания имплантов для восстановления потерянных частей - кости, конечности. Необходимо это ускорить", - заявил Чернышенко.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.