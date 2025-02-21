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В Череповце усилят проверки в отношении трудовых мигрантов - РИА Новости, 21.02.2025
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15:02 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/cherepovets-2000817247.html
В Череповце усилят проверки в отношении трудовых мигрантов
В Череповце усилят проверки в отношении трудовых мигрантов - РИА Новости, 21.02.2025
В Череповце усилят проверки в отношении трудовых мигрантов
Проверки в отношении трудовых мигрантов в Череповце в Вологодской области, ростом которых обеспокоено население города, будут усилены, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:02:00+03:00
2025-02-21T15:02:00+03:00
общество
череповец
вологодская область
россия
георгий филимонов
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Проверки в отношении трудовых мигрантов в Череповце в Вологодской области, ростом которых обеспокоено население города, будут усилены, сообщила пресс-служба губернатора Георгия Филимонова. Во вторник Филимонов сообщил, что вопрос о возможном завозе порядка 6 тысяч мигрантов на Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь") будет решаться в правовом поле, с опорой на мнение большинства жителей и здравый смысл. Он добавил, что разрабатываются меры по защите интересов жителей Череповца. При этом "Северсталь" опровергла информацию в соцсетях о массовом завозе мигрантов на ЧерМК. Как заявил генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская Сталь" Евгений Виноградов, число иностранных работников в Череповце, где расположен ЧерМК, только на самом пике строительства цеха по производству окатышей и реализации двух инвестпроектов составит до 6 тысяч человек, то есть это общее число привлеченных иностранных граждан, а не дополнительное. "Хотел бы напомнить представителям крупного бизнеса, которые работают в Череповце, что власть – для людей, а не для капитала. Сейчас мы задействуем все законные средства, чтобы не допустить нарушения прав и интересов череповчан – жителей моего родного города. Совместно с УФМС России по Вологодской области мы ужесточаем контроль и увеличиваем количество проверочных мероприятий на территориях стройплощадок и местах массового пребывания трудовых мигрантов", – приводятся в сообщении слова Филимонова, сказанные им на оперативном совещании в областном правительстве. Он уточнил, что ставится задача систематизировать проверки в местах массового пребывания мигрантов и увеличить их количество с тем, чтобы они проходили не реже двух раз в неделю. По словам Филимонова, также по просьбе жителей Череповца уже прорабатывается вопрос о внесении изменений в соответствующее региональное законодательство для ограничения количества мигрантов и видов их деятельности. "Авторами этой проблемы являются представители, к моему большому сожалению, металлургического комплекса Череповца. Я получил многочисленные жалобы от череповчан. И этот поток нескончаем: продолжаю получать эти обращения. И мы обязаны реагировать", – заключил Филимонов.
https://ria.ru/20241202/delo-1986935727.html
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общество, череповец, вологодская область, россия, георгий филимонов, происшествия
Общество, Череповец, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Происшествия
В Череповце усилят проверки в отношении трудовых мигрантов

Губернатор Филимонов: проверки в отношении мигрантов в Череповце будут усилены

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Проверки в отношении трудовых мигрантов в Череповце в Вологодской области, ростом которых обеспокоено население города, будут усилены, сообщила пресс-служба губернатора Георгия Филимонова.
Во вторник Филимонов сообщил, что вопрос о возможном завозе порядка 6 тысяч мигрантов на Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь") будет решаться в правовом поле, с опорой на мнение большинства жителей и здравый смысл. Он добавил, что разрабатываются меры по защите интересов жителей Череповца. При этом "Северсталь" опровергла информацию в соцсетях о массовом завозе мигрантов на ЧерМК. Как заявил генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская Сталь" Евгений Виноградов, число иностранных работников в Череповце, где расположен ЧерМК, только на самом пике строительства цеха по производству окатышей и реализации двух инвестпроектов составит до 6 тысяч человек, то есть это общее число привлеченных иностранных граждан, а не дополнительное.
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"Хотел бы напомнить представителям крупного бизнеса, которые работают в Череповце, что власть – для людей, а не для капитала. Сейчас мы задействуем все законные средства, чтобы не допустить нарушения прав и интересов череповчан – жителей моего родного города. Совместно с УФМС России по Вологодской области мы ужесточаем контроль и увеличиваем количество проверочных мероприятий на территориях стройплощадок и местах массового пребывания трудовых мигрантов", – приводятся в сообщении слова Филимонова, сказанные им на оперативном совещании в областном правительстве.
Он уточнил, что ставится задача систематизировать проверки в местах массового пребывания мигрантов и увеличить их количество с тем, чтобы они проходили не реже двух раз в неделю.
По словам Филимонова, также по просьбе жителей Череповца уже прорабатывается вопрос о внесении изменений в соответствующее региональное законодательство для ограничения количества мигрантов и видов их деятельности.
"Авторами этой проблемы являются представители, к моему большому сожалению, металлургического комплекса Череповца. Я получил многочисленные жалобы от череповчан. И этот поток нескончаем: продолжаю получать эти обращения. И мы обязаны реагировать", – заключил Филимонов.
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