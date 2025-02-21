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В Чехии призвали инвестировать в оборону - РИА Новости, 21.02.2025
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04:15 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/chehija-2000685991.html
В Чехии призвали инвестировать в оборону
В Чехии призвали инвестировать в оборону - РИА Новости, 21.02.2025
В Чехии призвали инвестировать в оборону
Чехам и другим европейцам надо инвестировать не в декарбонизацию и Green Deal, а в оборону, тогда у них будет возможность оставаться свободными и независимыми,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:15:00+03:00
2025-02-21T04:15:00+03:00
чехия
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Чехам и другим европейцам надо инвестировать не в декарбонизацию и Green Deal, а в оборону, тогда у них будет возможность оставаться свободными и независимыми, заявил в четверг министр финансов республики Збынек Станюра в эфире телеканала CNN Prima NEWS. "У Green Deal ("Зеленой сделки", проекта ЕС) нет будущего, потому что ныне у нас другие приоритеты. А ими является решение вопросов обороноспособности Чехии и Европы в целом. Если мы хотим свободы и процветания, мы должны это делать. Не потому, что американцы требуют увеличения оборонных расходов до 5 процентов ВВП, мы должны это делать для самих себя. Я думаю, что 5 процентов - это преувеличенное требование. Но довести военные расходы до 3-3,5 процента ВВП в горизонте 3-4 лет – это возможно", - сказал Станюра, добавив, что если выбирать между инвестициями в декарбонизацию или оборону, то он - за оборону. В 2024 году Чехия впервые за два с лишним десятилетия вышла на требуемый в НАТО показатель оборонных расходов в 2% ВВП. Ранее он достигался лишь на рубеже 1990-х – 2000-х годов, когда у власти в стране было правительство социалистов во главе с премьером Милошем Земаном. Нынешний кабинет министров во главе с премьером Петром Фиалой пообещал, что в последующие годы оборонные расходы уже не опустятся ниже 2% ВВП.
https://ria.ru/20250219/es-2000314771.html
https://ria.ru/20241120/chekhiya-1984723205.html
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чехия, европа, милош земан, евросоюз, нато, в мире
Чехия, Европа, Милош Земан, Евросоюз, НАТО, В мире
В Чехии призвали инвестировать в оборону

Глава Минфина Чехии Станюра призвал европейцев инвестировать в оборону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Чехам и другим европейцам надо инвестировать не в декарбонизацию и Green Deal, а в оборону, тогда у них будет возможность оставаться свободными и независимыми, заявил в четверг министр финансов республики Збынек Станюра в эфире телеканала CNN Prima NEWS.
"У Green Deal ("Зеленой сделки", проекта ЕС) нет будущего, потому что ныне у нас другие приоритеты. А ими является решение вопросов обороноспособности Чехии и Европы в целом. Если мы хотим свободы и процветания, мы должны это делать. Не потому, что американцы требуют увеличения оборонных расходов до 5 процентов ВВП, мы должны это делать для самих себя. Я думаю, что 5 процентов - это преувеличенное требование. Но довести военные расходы до 3-3,5 процента ВВП в горизонте 3-4 лет – это возможно", - сказал Станюра, добавив, что если выбирать между инвестициями в декарбонизацию или оборону, то он - за оборону.
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В 2024 году Чехия впервые за два с лишним десятилетия вышла на требуемый в НАТО показатель оборонных расходов в 2% ВВП. Ранее он достигался лишь на рубеже 1990-х – 2000-х годов, когда у власти в стране было правительство социалистов во главе с премьером Милошем Земаном. Нынешний кабинет министров во главе с премьером Петром Фиалой пообещал, что в последующие годы оборонные расходы уже не опустятся ниже 2% ВВП.
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