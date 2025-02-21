В Чехии призвали инвестировать в оборону
Глава Минфина Чехии Станюра призвал европейцев инвестировать в оборону
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Чехам и другим европейцам надо инвестировать не в декарбонизацию и Green Deal, а в оборону, тогда у них будет возможность оставаться свободными и независимыми, заявил в четверг министр финансов республики Збынек Станюра в эфире телеканала CNN Prima NEWS.
"У Green Deal ("Зеленой сделки", проекта ЕС) нет будущего, потому что ныне у нас другие приоритеты. А ими является решение вопросов обороноспособности Чехии и Европы в целом. Если мы хотим свободы и процветания, мы должны это делать. Не потому, что американцы требуют увеличения оборонных расходов до 5 процентов ВВП, мы должны это делать для самих себя. Я думаю, что 5 процентов - это преувеличенное требование. Но довести военные расходы до 3-3,5 процента ВВП в горизонте 3-4 лет – это возможно", - сказал Станюра, добавив, что если выбирать между инвестициями в декарбонизацию или оборону, то он - за оборону.
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