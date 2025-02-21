https://ria.ru/20250221/chehija-2000676238.html
В Чехии подростка обвинили в двойном убийстве
В Чехии подростка обвинили в двойном убийстве - РИА Новости, 21.02.2025
В Чехии подростка обвинили в двойном убийстве
Полиция в Чехии предъявила обвинение в убийстве 16-летнему подростку, напавшему с ножом на двух женщин, которые вскоре после нападения скончались, ему грозит... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:10:00+03:00
2025-02-21T01:10:00+03:00
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ПРАГА, 21 фев – РИА Новости. Полиция в Чехии предъявила обвинение в убийстве 16-летнему подростку, напавшему с ножом на двух женщин, которые вскоре после нападения скончались, ему грозит 10-летний тюремный срок, сообщило Чешское ТВ. Утром 20 февраля 16-летний подросток, чех по национальности, в одном из магазинов в торговой зоне в центре города Градец-Кралове напал с ножом на двух продавщиц. Одну из них он ударил ножом около торгового прилавка, вторую – у входа в подсобное помещение, после чего попытался скрыться через служебный выход. Полиция задержала предполагаемого преступника приблизительно в одном километре от места инцидента, потом неподалеку был найден нож, имеющий лезвие длиной около 20 сантиметров. Получившие тяжелые ранения женщины, несмотря на оперативную помощь прибывших медиков, скончались. Как сообщает Чешское ТВ, полиция предъявила нападавшему официальное обвинение в двойном убийстве. Отмечается, что жертв он выбрал случайно. Горсуд Градец-Кралове в пятницу должен принять решение о помещении нападавшего в камеру предварительного заключения. Максимальный срок, к которому могут приговорить подростка, учитывая его возраст, - 10 лет тюрьмы. Мотивы действий нападавшего по-прежнему неизвестны. При этом полиция исключила террористический мотив в действиях подростка. В расследовании трагедии, помимо полиции, также участвует Национальное управление по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью. Весь день в четверг шли допросы свидетелей и членов семьи нападавшего, а также сбор дополнительных данных, в частности, записей с камер наблюдения. Чешский премьер Петр Фиала назвал происшедшее в Градец-Кралове "непостижимым и ужасающим актом". За последние два года число детей, совершивших в Чехии насильственные преступления, возросло примерно на 25%. В прошлом году дети и подростки в возрасте до 18 лет совершили 1080 насильственных преступлений, в том числе десять убийств. В 2023 году было совершено 947 актов насилия и девять убийств. Годом ранее полиция зафиксировала 701 случай насильственных преступлений и семь убийств.
https://ria.ru/20250120/chekhiya-1994714607.html
https://ria.ru/20240903/chehija-1970189376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, чехия, петр фиала
В мире, Чехия, Петр Фиала
В Чехии подростка обвинили в двойном убийстве
Чешскому подростку, зарезавшему двух женщин, грозит десять лет тюрьмы
ПРАГА, 21 фев – РИА Новости.
Полиция в Чехии предъявила обвинение в убийстве 16-летнему подростку, напавшему с ножом на двух женщин, которые вскоре после нападения скончались, ему грозит 10-летний тюремный срок, сообщило Чешское ТВ
.
Утром 20 февраля 16-летний подросток, чех по национальности, в одном из магазинов в торговой зоне в центре города Градец-Кралове напал с ножом на двух продавщиц. Одну из них он ударил ножом около торгового прилавка, вторую – у входа в подсобное помещение, после чего попытался скрыться через служебный выход. Полиция задержала предполагаемого преступника приблизительно в одном километре от места инцидента, потом неподалеку был найден нож, имеющий лезвие длиной около 20 сантиметров. Получившие тяжелые ранения женщины, несмотря на оперативную помощь прибывших медиков, скончались.
Как сообщает Чешское ТВ, полиция предъявила нападавшему официальное обвинение в двойном убийстве. Отмечается, что жертв он выбрал случайно. Горсуд Градец-Кралове в пятницу должен принять решение о помещении нападавшего в камеру предварительного заключения. Максимальный срок, к которому могут приговорить подростка, учитывая его возраст, - 10 лет тюрьмы.
Мотивы действий нападавшего по-прежнему неизвестны. При этом полиция исключила террористический мотив в действиях подростка. В расследовании трагедии, помимо полиции, также участвует Национальное управление по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью. Весь день в четверг шли допросы свидетелей и членов семьи нападавшего, а также сбор дополнительных данных, в частности, записей с камер наблюдения.
Чешский премьер Петр Фиала
назвал происшедшее в Градец-Кралове "непостижимым и ужасающим актом".
За последние два года число детей, совершивших в Чехии
насильственные преступления, возросло примерно на 25%. В прошлом году дети и подростки в возрасте до 18 лет совершили 1080 насильственных преступлений, в том числе десять убийств. В 2023 году было совершено 947 актов насилия и девять убийств. Годом ранее полиция зафиксировала 701 случай насильственных преступлений и семь убийств.