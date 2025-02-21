https://ria.ru/20250221/budapesht-2000676651.html
В Венгрии возложили венки к двум советским воинским мемориалам
В Венгрии возложили венки к двум советским воинским мемориалам - РИА Новости, 21.02.2025
В Венгрии возложили венки к двум советским воинским мемориалам
Посольства России, Белоруссии, Сербии и Китая в Венгрии, российские предприятия, венгерские общественные организации, десятки российских соотечественников и... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:17:00+03:00
2025-02-21T01:17:00+03:00
2025-02-21T02:38:00+03:00
в мире
венгрия
россия
белоруссия
атомстройэкспорт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш-2"
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149267/71/1492677189_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4c3eb663ef49b70f6a87fe7e61cf5491.jpg
БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Посольства России, Белоруссии, Сербии и Китая в Венгрии, российские предприятия, венгерские общественные организации, десятки российских соотечественников и местных жителей возложили венки и цветы к двум советским воинским мемориалам в Будапеште в честь наступающего Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. Торжественные возложения состоялись на площади Свободы у мемориальной стелы, возведенной в 1945 году, с надписью "Слава советским воинам-освободителям", а также на "русском" участке кладбища Керепеши, где расположен крупнейший в стране воинский мемориал советских солдат, основанный в 1946 году и насчитывающий семь тысяч захоронений. "Это государственный праздник, являющийся одновременно всенародным. И сегодняшнее участие здесь такого большого количества наших соотечественников, наших друзей из других стран, представителей венгерской общественности, говорит о том, что этот праздник здесь жив и отмечается. Конечно, в год 80-летия освобождения Венгрии особые слова благодарности и памяти адресованы нашим воинам, которые положили здесь свою жизнь, а их более 140 тысяч", - сказал журналистам посол РФ Евгений Станиславов. В церемонии приняли участие дипломаты посольства России и Белоруссии, представители военных аппаратов посольств Сербии и Китая, представители российских предприятий, работающих в Венгрии, в том числе "Атомстройэкспорта" и "Росатом Центральная Европа", осуществляющих строительство АЭС "Пакш-2", Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Венгерской рабочей партии, Союза борцов сопротивления и антифашистов, Венгерской лиги антифашистов и Общества сохранения военных традиций, а также несколько десятков российских соотечественников и местных жителей. "Сегодня мы этот праздник встречаем в условиях продолжающейся специальной военной операции. К сожалению, и в наши дни мы вынуждены с оружием на руках защищать интересы нашего государства, вынуждены отстаивать право для наших детей жить в мире, а для нашей страны не переставать развиваться и быть самостоятельной. Воины, которые там находятся, являются славными продолжателями тех традиций побед своих предков, которые в далеком 1945 году добыли для нас великую Победу", - сказал военный и военно-воздушный атташе РФ Алексей Заруднев на приеме в российском посольстве. Глава российской дипмиссии также сообщил, что посольство получило отклики с фотографиями от соотечественников, которые приняли участие в акции "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку". В ее рамках посольство призвало соотечественников и граждан Венгрии привести в порядок советские воинские захоронения по всей стране, возложить цветы, повязать георгиевскую ленточку и прислать фотографии. В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.
https://ria.ru/20250221/23_fevralya-1848760861.html
https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996920830.html
венгрия
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149267/71/1492677189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9faf4007b360694e23dbb08492adae24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, белоруссия, атомстройэкспорт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2"
В мире, Венгрия, Россия, Белоруссия, Атомстройэкспорт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Венгрии возложили венки к двум советским воинским мемориалам
Посольства России, Белоруссии и Сербии возложили цветы к мемориалам в Будапеште
БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Посольства России, Белоруссии, Сербии и Китая в Венгрии, российские предприятия, венгерские общественные организации, десятки российских соотечественников и местных жителей возложили венки и цветы к двум советским воинским мемориалам в Будапеште в честь наступающего Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественные возложения состоялись на площади Свободы у мемориальной стелы, возведенной в 1945 году, с надписью "Слава советским воинам-освободителям", а также на "русском" участке кладбища Керепеши, где расположен крупнейший в стране воинский мемориал советских солдат, основанный в 1946 году и насчитывающий семь тысяч захоронений.
"Это государственный праздник, являющийся одновременно всенародным. И сегодняшнее участие здесь такого большого количества наших соотечественников, наших друзей из других стран, представителей венгерской общественности, говорит о том, что этот праздник здесь жив и отмечается. Конечно, в год 80-летия освобождения Венгрии
особые слова благодарности и памяти адресованы нашим воинам, которые положили здесь свою жизнь, а их более 140 тысяч", - сказал журналистам посол РФ
Евгений Станиславов.
В церемонии приняли участие дипломаты посольства России и Белоруссии
, представители военных аппаратов посольств Сербии
и Китая
, представители российских предприятий, работающих в Венгрии, в том числе "Атомстройэкспорта
" и "Росатом
Центральная Европа", осуществляющих строительство АЭС "Пакш-2"
, Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Венгерской рабочей партии, Союза борцов сопротивления и антифашистов, Венгерской лиги антифашистов и Общества сохранения военных традиций, а также несколько десятков российских соотечественников и местных жителей.
"Сегодня мы этот праздник встречаем в условиях продолжающейся специальной военной операции. К сожалению, и в наши дни мы вынуждены с оружием на руках защищать интересы нашего государства, вынуждены отстаивать право для наших детей жить в мире, а для нашей страны не переставать развиваться и быть самостоятельной. Воины, которые там находятся, являются славными продолжателями тех традиций побед своих предков, которые в далеком 1945 году добыли для нас великую Победу", - сказал военный и военно-воздушный атташе РФ Алексей Заруднев на приеме в российском посольстве.
Глава российской дипмиссии также сообщил, что посольство получило отклики с фотографиями от соотечественников, которые приняли участие в акции "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку". В ее рамках посольство призвало соотечественников и граждан Венгрии привести в порядок советские воинские захоронения по всей стране, возложить цветы, повязать георгиевскую ленточку и прислать фотографии.
В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта
. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.