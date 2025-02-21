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В Венгрии возложили венки к двум советским воинским мемориалам - РИА Новости, 21.02.2025
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01:17 21.02.2025 (обновлено: 02:38 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/budapesht-2000676651.html
В Венгрии возложили венки к двум советским воинским мемориалам
В Венгрии возложили венки к двум советским воинским мемориалам - РИА Новости, 21.02.2025
В Венгрии возложили венки к двум советским воинским мемориалам
Посольства России, Белоруссии, Сербии и Китая в Венгрии, российские предприятия, венгерские общественные организации, десятки российских соотечественников и... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:17:00+03:00
2025-02-21T02:38:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Посольства России, Белоруссии, Сербии и Китая в Венгрии, российские предприятия, венгерские общественные организации, десятки российских соотечественников и местных жителей возложили венки и цветы к двум советским воинским мемориалам в Будапеште в честь наступающего Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. Торжественные возложения состоялись на площади Свободы у мемориальной стелы, возведенной в 1945 году, с надписью "Слава советским воинам-освободителям", а также на "русском" участке кладбища Керепеши, где расположен крупнейший в стране воинский мемориал советских солдат, основанный в 1946 году и насчитывающий семь тысяч захоронений. "Это государственный праздник, являющийся одновременно всенародным. И сегодняшнее участие здесь такого большого количества наших соотечественников, наших друзей из других стран, представителей венгерской общественности, говорит о том, что этот праздник здесь жив и отмечается. Конечно, в год 80-летия освобождения Венгрии особые слова благодарности и памяти адресованы нашим воинам, которые положили здесь свою жизнь, а их более 140 тысяч", - сказал журналистам посол РФ Евгений Станиславов. В церемонии приняли участие дипломаты посольства России и Белоруссии, представители военных аппаратов посольств Сербии и Китая, представители российских предприятий, работающих в Венгрии, в том числе "Атомстройэкспорта" и "Росатом Центральная Европа", осуществляющих строительство АЭС "Пакш-2", Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Венгерской рабочей партии, Союза борцов сопротивления и антифашистов, Венгерской лиги антифашистов и Общества сохранения военных традиций, а также несколько десятков российских соотечественников и местных жителей. "Сегодня мы этот праздник встречаем в условиях продолжающейся специальной военной операции. К сожалению, и в наши дни мы вынуждены с оружием на руках защищать интересы нашего государства, вынуждены отстаивать право для наших детей жить в мире, а для нашей страны не переставать развиваться и быть самостоятельной. Воины, которые там находятся, являются славными продолжателями тех традиций побед своих предков, которые в далеком 1945 году добыли для нас великую Победу", - сказал военный и военно-воздушный атташе РФ Алексей Заруднев на приеме в российском посольстве. Глава российской дипмиссии также сообщил, что посольство получило отклики с фотографиями от соотечественников, которые приняли участие в акции "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку". В ее рамках посольство призвало соотечественников и граждан Венгрии привести в порядок советские воинские захоронения по всей стране, возложить цветы, повязать георгиевскую ленточку и прислать фотографии. В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.
https://ria.ru/20250221/23_fevralya-1848760861.html
https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996920830.html
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в мире, венгрия, россия, белоруссия, атомстройэкспорт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2"
В мире, Венгрия, Россия, Белоруссия, Атомстройэкспорт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Венгрии возложили венки к двум советским воинским мемориалам

Посольства России, Белоруссии и Сербии возложили цветы к мемориалам в Будапеште

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПамятник советским воинам, погибшим или умершим от ран, полученных в боях за освобождение Будапешта в 1945 году
Памятник советским воинам, погибшим или умершим от ран, полученных в боях за освобождение Будапешта в 1945 году - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Памятник советским воинам, погибшим или умершим от ран, полученных в боях за освобождение Будапешта в 1945 году. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Посольства России, Белоруссии, Сербии и Китая в Венгрии, российские предприятия, венгерские общественные организации, десятки российских соотечественников и местных жителей возложили венки и цветы к двум советским воинским мемориалам в Будапеште в честь наступающего Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественные возложения состоялись на площади Свободы у мемориальной стелы, возведенной в 1945 году, с надписью "Слава советским воинам-освободителям", а также на "русском" участке кладбища Керепеши, где расположен крупнейший в стране воинский мемориал советских солдат, основанный в 1946 году и насчитывающий семь тысяч захоронений.
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День защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника
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"Это государственный праздник, являющийся одновременно всенародным. И сегодняшнее участие здесь такого большого количества наших соотечественников, наших друзей из других стран, представителей венгерской общественности, говорит о том, что этот праздник здесь жив и отмечается. Конечно, в год 80-летия освобождения Венгрии особые слова благодарности и памяти адресованы нашим воинам, которые положили здесь свою жизнь, а их более 140 тысяч", - сказал журналистам посол РФ Евгений Станиславов.
В церемонии приняли участие дипломаты посольства России и Белоруссии, представители военных аппаратов посольств Сербии и Китая, представители российских предприятий, работающих в Венгрии, в том числе "Атомстройэкспорта" и "Росатом Центральная Европа", осуществляющих строительство АЭС "Пакш-2", Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Венгерской рабочей партии, Союза борцов сопротивления и антифашистов, Венгерской лиги антифашистов и Общества сохранения военных традиций, а также несколько десятков российских соотечественников и местных жителей.
"Сегодня мы этот праздник встречаем в условиях продолжающейся специальной военной операции. К сожалению, и в наши дни мы вынуждены с оружием на руках защищать интересы нашего государства, вынуждены отстаивать право для наших детей жить в мире, а для нашей страны не переставать развиваться и быть самостоятельной. Воины, которые там находятся, являются славными продолжателями тех традиций побед своих предков, которые в далеком 1945 году добыли для нас великую Победу", - сказал военный и военно-воздушный атташе РФ Алексей Заруднев на приеме в российском посольстве.
Глава российской дипмиссии также сообщил, что посольство получило отклики с фотографиями от соотечественников, которые приняли участие в акции "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку". В ее рамках посольство призвало соотечественников и граждан Венгрии привести в порядок советские воинские захоронения по всей стране, возложить цветы, повязать георгиевскую ленточку и прислать фотографии.
В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.
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Посольство России в Венгрии запустило акцию к 80-летию Победы
2 февраля, 20:30
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВенгрияРоссияБелоруссияАтомстройэкспортГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"
 
 
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