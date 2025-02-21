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В Венгрии возложили венки к двум советским воинским мемориалам

В Венгрии возложили венки к двум советским воинским мемориалам - РИА Новости, 21.02.2025

В Венгрии возложили венки к двум советским воинским мемориалам

Посольства России, Белоруссии, Сербии и Китая в Венгрии, российские предприятия, венгерские общественные организации, десятки российских соотечественников и... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T01:17:00+03:00

2025-02-21T01:17:00+03:00

2025-02-21T02:38:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Посольства России, Белоруссии, Сербии и Китая в Венгрии, российские предприятия, венгерские общественные организации, десятки российских соотечественников и местных жителей возложили венки и цветы к двум советским воинским мемориалам в Будапеште в честь наступающего Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. Торжественные возложения состоялись на площади Свободы у мемориальной стелы, возведенной в 1945 году, с надписью "Слава советским воинам-освободителям", а также на "русском" участке кладбища Керепеши, где расположен крупнейший в стране воинский мемориал советских солдат, основанный в 1946 году и насчитывающий семь тысяч захоронений. "Это государственный праздник, являющийся одновременно всенародным. И сегодняшнее участие здесь такого большого количества наших соотечественников, наших друзей из других стран, представителей венгерской общественности, говорит о том, что этот праздник здесь жив и отмечается. Конечно, в год 80-летия освобождения Венгрии особые слова благодарности и памяти адресованы нашим воинам, которые положили здесь свою жизнь, а их более 140 тысяч", - сказал журналистам посол РФ Евгений Станиславов. В церемонии приняли участие дипломаты посольства России и Белоруссии, представители военных аппаратов посольств Сербии и Китая, представители российских предприятий, работающих в Венгрии, в том числе "Атомстройэкспорта" и "Росатом Центральная Европа", осуществляющих строительство АЭС "Пакш-2", Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Венгерской рабочей партии, Союза борцов сопротивления и антифашистов, Венгерской лиги антифашистов и Общества сохранения военных традиций, а также несколько десятков российских соотечественников и местных жителей. "Сегодня мы этот праздник встречаем в условиях продолжающейся специальной военной операции. К сожалению, и в наши дни мы вынуждены с оружием на руках защищать интересы нашего государства, вынуждены отстаивать право для наших детей жить в мире, а для нашей страны не переставать развиваться и быть самостоятельной. Воины, которые там находятся, являются славными продолжателями тех традиций побед своих предков, которые в далеком 1945 году добыли для нас великую Победу", - сказал военный и военно-воздушный атташе РФ Алексей Заруднев на приеме в российском посольстве. Глава российской дипмиссии также сообщил, что посольство получило отклики с фотографиями от соотечественников, которые приняли участие в акции "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку". В ее рамках посольство призвало соотечественников и граждан Венгрии привести в порядок советские воинские захоронения по всей стране, возложить цветы, повязать георгиевскую ленточку и прислать фотографии. В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.

https://ria.ru/20250221/23_fevralya-1848760861.html

https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996920830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, россия, белоруссия, атомстройэкспорт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2"