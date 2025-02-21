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Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" начнется в 2025 году - РИА Новости, 21.02.2025
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01:37 21.02.2025 (обновлено: 04:51 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/bronevik-2000677506.html
Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" начнется в 2025 году
Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" начнется в 2025 году - РИА Новости, 21.02.2025
Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" начнется в 2025 году
Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" на базе шасси "Мустанг" с более мощным двигателем начнётся в 2025 году, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 21.02.2025
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2025-02-21T04:51:00+03:00
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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" на базе шасси "Мустанг" с более мощным двигателем начнётся в 2025 году, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия "Ремдизель" Александр Захаров. "Автомобиль "Ахмат" в этом году мы будем производить в двух версиях. Первая, это доработанная уже текущая версия на базовом автомобильном шасси, и новая версия на шасси "Мустанг", - сказал он на полях выставки IDEX 2025. Захаров уточнил, что машина на новом шасси была разработана с учётом пожеланий военнослужащих, которым был нужен более динамичный броневик. Двигатель новой машины развивает порядка 300 лошадиных сил, в то время как у стандартного "Ахмата" - 260. Кроме того, у обеих новых версий улучшена управляемость за счёт усиленной подвески. Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000436811.html
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безопасность, авто, абу-даби
Безопасность, Авто, Абу-Даби
Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" начнется в 2025 году

Ремдизель: выпуск новой версии бронеавтомобиля Ахмат начнётся в 2025 году

© РИА НовостиБронеавтомобиль "Ахмат"
Бронеавтомобиль Ахмат - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости
Бронеавтомобиль "Ахмат". Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" на базе шасси "Мустанг" с более мощным двигателем начнётся в 2025 году, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия "Ремдизель" Александр Захаров.
"Автомобиль "Ахмат" в этом году мы будем производить в двух версиях. Первая, это доработанная уже текущая версия на базовом автомобильном шасси, и новая версия на шасси "Мустанг", - сказал он на полях выставки IDEX 2025.
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Захаров уточнил, что машина на новом шасси была разработана с учётом пожеланий военнослужащих, которым был нужен более динамичный броневик. Двигатель новой машины развивает порядка 300 лошадиных сил, в то время как у стандартного "Ахмата" - 260.
Кроме того, у обеих новых версий улучшена управляемость за счёт усиленной подвески.
Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
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