https://ria.ru/20250221/bronevik-2000677506.html

Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" начнется в 2025 году

Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" начнется в 2025 году - РИА Новости, 21.02.2025

Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" начнется в 2025 году

Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" на базе шасси "Мустанг" с более мощным двигателем начнётся в 2025 году, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T01:37:00+03:00

2025-02-21T01:37:00+03:00

2025-02-21T04:51:00+03:00

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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" на базе шасси "Мустанг" с более мощным двигателем начнётся в 2025 году, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия "Ремдизель" Александр Захаров. "Автомобиль "Ахмат" в этом году мы будем производить в двух версиях. Первая, это доработанная уже текущая версия на базовом автомобильном шасси, и новая версия на шасси "Мустанг", - сказал он на полях выставки IDEX 2025. Захаров уточнил, что машина на новом шасси была разработана с учётом пожеланий военнослужащих, которым был нужен более динамичный броневик. Двигатель новой машины развивает порядка 300 лошадиных сил, в то время как у стандартного "Ахмата" - 260. Кроме того, у обеих новых версий улучшена управляемость за счёт усиленной подвески. Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000436811.html

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абу-даби

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, авто, абу-даби