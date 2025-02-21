https://ria.ru/20250221/bolnitsa-2000895767.html

Почти 22 млн рублей ушло на ремонт отделения больницы в Смоленской области

Почти 22 млн рублей ушло на ремонт отделения больницы в Смоленской области - РИА Новости, 21.02.2025

Почти 22 млн рублей ушло на ремонт отделения больницы в Смоленской области

Почти 22 миллиона рублей потратили на ремонт хирургического отделения больницы в Демидовском районе Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T18:59:00+03:00

2025-02-21T18:59:00+03:00

2025-02-21T18:59:00+03:00

смоленская область

демидовский район

василий анохин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 22 миллиона рублей потратили на ремонт хирургического отделения больницы в Демидовском районе Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. Он отметил, что жители часто обращались к нему с просьбой о ремонте этого учреждения здравоохранения. С 1975 года ремонт там не проводился. "Сейчас после капремонта палаты отделения стали комфортными. Понимаю, насколько это важно, особенно когда речь идет о восстановлении после операции. Здесь полностью заменили окна и двери, обновили сантехнику и плитку, установили новые потолки. На ремонт было направлено почти 22 миллиона рублей из областного бюджета", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что также для больницы закупили стационарный цифровой рентген, цифровой флюорограф и переносной аппарат УЗИ. Губернатор добавил, что еще в Демидовском районе сделали ремонт и в фельдшерско-акушерских пунктах: в деревнях Михайловское, Дубровка и Заборье. "Проводим эту работу и в других районах области: приводим в порядок учреждения здравоохранения, приобретаем современное оборудование и санитарную технику. Знаем, что важно привлекать квалифицированных специалистов, поэтому вводим меры поддержки медработников, заключаем договоры с целевиками", - отметил Анохин. Глава региона уточнил, что работа в данном направлении будет продолжена.

https://ria.ru/20250220/mnogoetazhki-2000615975.html

https://ria.ru/20250219/anokhin-2000410043.html

демидовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

демидовский район, василий анохин